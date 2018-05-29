Мороз и Мартынюк „засветились” на матче в Одессе

В Одессе на стадионе Черноморец состоялся матч за Суперкубок Украины между клубами "Динамо" Киев и "Шахтер" Донецк. Киевляне победили со счетом 2:0. На вопрос УНИАН об организации матча-пролога нового футбольного сезона отвечает исполнительный директор Профессиональной футбольной лиги Украины Анатолий Попов.

Насколько Вы довольны организацией матча за Суперкубок Украины по футболу? Статус такого матча - это открытие сезона, потому придаем его организации особое внимание.

Главным критерием избрания Одессы местом проведения матча за Суперкубок было то обстоятельство, что у этого города уже есть опыт проведения таких мероприятий, есть внимание со стороны руководства мэрии.

Определенную обеспокоенность вызывало пребывание в Одессе приезжих болельщиков, ведь их было по 10 тысяч из Киева и Донецка, но четко сработали городские власти, органы охраны правопорядка, так что обошлось без эксцессов.

В целом руководители обоих клубов – „Динамо” и „Шахтер” - президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис дали высокую оценку проведению этого матча.

На матче присутствовали и ВИП-персоны. Вы приглашали их персонально?

Да, мы пригласили на этот матч всех руководителей страны, понимая, что сейчас, в период политических страстей, именно футбол может быть объединительным фактором. И в ложе для персон ВИП мы видели представителей очень разных политических сил, но все они болели за наш футбол.

Председатель Верховной Рады Украины Александр Мороз и его первый заместитель Адам Мартынюк отозвались на наше приглашение, остальные, очевидно, были заняты более важными делами.

Помимо самого матча, в Одессе были проведены еще и рабочие заседания руководящих органов нашего футбола. Какие вопросы обсуждались?

Да, мы провели в Одессе конференцию Профессиональной футбольной лиги по итогам прошлого сезона, а также совместное заседание исполкома Федерации футбола и советов лиг ПФЛ, посвященное подготовке к новому чемпионату Украины.

В высшей лиге будут принимать участие 16 команд. Вместо „Кривбасса” из Кривого Рога, руководство которого из-за финансовых трудностей не смогло гарантировать полноценного участия команды в высшей лиге, в соответствии с регламентом остается луцкая „Волынь”. Есть проблемы, к сожалению и с другими клубами, прежде всего с киевским „Арсеналом”. Он имеет финансирование лишь до конца этого года, новое руководство столицы приняло решение 80 процентов уставного фонда клуба выставить на продажу. Сейчас идут поиски реального инвестора, но, понимаете, в такое неуверенное время бизнес не спешит вкладывать средства в развитие футбола.

Каким по объему должен быть бюджет клуба в высшей лиге?

Например, донецкий „Шахтар” назвал сумму 28 миллионов долларов, но это заоблачная цифра для большинства наших команд. В целом хватает и двух-трех миллионов долларов в эквиваленте, чтобы команда существовала безбедно и отвечала требованиям команды высшей лиги украинского футбола.

Как будет с лимитом легионеров, изменится ли он в следующем сезоне? Пока еще он не пересматривается: в команде могут быть на поле одновременно не более восьми легионеров. Но в конце 2006 года эта норма может быть измененная, ПФЛ должен подать свои предложения на исполком Федерации.

Возможно, лимит будет снижен до семи игроков, но это лишь предварительные соображения. Мы будем изучать, в частности, и предложения клубов.

Беседу вел Олег Олейник