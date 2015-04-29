"Динамо" сыграло вничью с "Олимпиком" в матче Кубка Украины
22:05, 29 апреля 2015Спорт
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Игра закончилась со счетом 0:0.
Динамо и Олимпик сыграли вничью / fcdynamo.kiev.ua
На столичном стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского завершился матч полуфинала Кубка Украины по футболу, в котором донецкий "Олимпик" сыграл с киевским "Динамо" вничью - 0:0.
Это была первая игра полуфинальной стадии соревнований.
Матч проходил с преимуществом киевлян, но как и в предыдущих играх сезона, дончане умело нивелировали атаки соперника и сумели на равных продержаться весь матч. В итоге, игра завершилась со счетом 0:0.
Судьба путевки в финал национального Кубка решится в ответной игре, которая состоится в Киеве 20 мая.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня донецкий "Шахтер" обыграл в гостях днепропетровский "Днепр" со счетом 1:0. Ответный матч в этой паре также состоится 20 мая.
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