"Динамо" сыграло вничью с "Олимпиком" в матче Кубка Украины

На столичном стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского завершился матч полуфинала Кубка Украины по футболу, в котором донецкий "Олимпик" сыграл с киевским "Динамо" вничью - 0:0.

Это была первая игра полуфинальной стадии соревнований.

Матч проходил с преимуществом киевлян, но как и в предыдущих играх сезона, дончане умело нивелировали атаки соперника и сумели на равных продержаться весь матч. В итоге, игра завершилась со счетом 0:0.

Судьба путевки в финал национального Кубка решится в ответной игре, которая состоится в Киеве 20 мая.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня донецкий "Шахтер" обыграл в гостях днепропетровский "Днепр" со счетом 1:0. Ответный матч в этой паре также состоится 20 мая.