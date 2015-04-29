Шахтер в драматическом матче с минимальным счетом победил Днепр

Победу "горнякам" принес гол Александра Гладкого перед перерывом, передает ТСН.

До этого Денис Бойко блестяще среагировал на два подряд удара Алекса Тейшейры. На старте второго тайма капитан днепрян Руслан Ротань заработал 11-метровый в борьбе с Ярославом Ракицким.

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Но Евгений Селезнев пробил с "точки" прямо в Андрея Пятова. Позже днепрян снова спас Бойко, отразив удар под перекладину.