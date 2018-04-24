Украинский велоспорт: путь к вершинам через массовость

Велоспорт делится на несколько видов: шоссейные гонки, велоспорт-трек, маунтинбайк (горный велосипед) и гонки по пересеченной местности. Кроме того, этот вид спорта является частью триатлона, где спортсмены также соревнуются в плавании и беге.

Несмотря на массовость велосипедного движения в обществе (парковки в Европе всегда забиты под завязку) в плане спортивного боления этот вид делится на четкие градации, где место шоссейных многодневок является основным и его лидерство никто не может оспорить уже на протяжении многих десятилетий. Это как «Формула-1» и «Формула-2» или «3» в автоспорте. Да, есть чемпионаты мира в треке, есть очень любопытные, с точки зрения зрелищности, гонки по маунтинбайку, есть, в конце концов, шоссейные однодневки. Но сравниться с многодневками, объединенными понятием «Гранд Тур», по уровню популярности, доходов от рекламы, призовых и так далее не может ничто.

9 мая в итальянском местечке Сан-Лоренцо-аль-Маре стартует первая из трех самых крупных велогонок сезона – Джиро д`Италия. По сути, это старт большого мирового сезона в велоспорте, который продлится не менее престижным Тур де Франс в июле, а завершится испанской Вуэльтой в середине сентября. Именно эти три гонки и являются самыми престижными в мировом велоспорте.

Особенности человеческого организма не позволяют претендовать на победу сразу в трех гонках. Да и специфика каждой из них немного разнится. Поэтому ведущие гонщики мира еще задолго до начала сезона выбирают приоритетный для себя старт. Лидеры элитных команд, как правило, жертвуют другими гонками и заявляются на них только в случае форс-мажора на приоритетной гонке. Например, преждевременного схода с дистанции. И участие во всех основных стартах сезона остается уделом «грегори» команд – «рабочих лошадок» - велосипедистов, которых принимают в команду при условии работы на лидера и обеспечения высокого общего результата. Индивидуальные результаты спортсмена в таком случае менеджеров команды не интересуют вовсе.

Украинцы в велоспорте

За всю историю проведения гонок Гранд Тура, наиболее успешным украинским велогонщиком стал Сергей Гончар. Уроженец города Ровно выиграл 5 этапов «Джиро» и 2 этапа Тур де Франс. Но, выигрыш одного этапа в профессиональном велоспорте практически ни о чем не говорит. Он вполне может стать следствием случайного стечения обстоятельств. А вот место в Топ-10 генеральной классификации (общий зачет по итогам всех этапов) – признание и уважение болельщиков на долгие годы. Тем более, если в течении 9 лет ты 8 раз попадаешь в десятку лучших по итогам всего трехнедельного марафона. Так и произошло с Гончаром.

Выбрав для себя в качестве приоритетной «Джиро», он с 1997 по 2006-й годы участвовал во всех десяти гонках и лишь дважды не попал в 10-ку сильнейших, один раз заняв итоговое 23-е место, а второй раз – сойдя с дистанции. Абсолютным же рекордом для него и всего украинского профессионального велоспорта остается гонка образца 2004-го года, когда Гончар финишировал на 2-м месте, пропустив вперед только местного спортсмена Дамиано Кунего.

За все эти годы Гончар, в общей сложности, всего 6 раз участвовал в двух других гонках – Туре и Вуэльте, где выше 52-го места в генеральной классификации так и не поднялся. Этот лучший результат был показан, как раз, на Тур де Франс-2006, где он выиграл два этапа. Кроме того, Гончар является чемпионом мира-2000 в индивидуальной разделке. Этот старт также является очень престижным, проводится в конце сезона (как правило, после Вуэльты), зачастую в нем выступают все ведущие гонщики мира.

К элите мирового велоспорта также можно причислить Ярослава Поповича, который, как и Гончар, приоритетной для себя считает «Джиро». В 2003-м году он занял 3-е место в генеральной классификации, а в 2004-м – пятое. Таким образом, 11 лет назад сразу двое украинцев вошли в Топ-5 сильнейших велосипедистов мира. Кроме того, в 2005-м году он также выиграл «Вуэльту Каталонии», многодневку, которая проходит в самом начале сезона, в марте, и от того не столь престижную. В мировом велоспорте она стоит во втором ряду многодневок, вслед за Гранд-туром. В последние годы результаты Поповича куда скромнее, но ветеран продолжает выступать, в отличие от Гончара, который с 2010-го года работает тренером.

Из нынешнего поколения гонщиков особняком также стоит Андрей Гривко, выигравший стартовый этап Вуэльты (гонка с раздельным стартом) в 2013-м году. Впрочем, этот успех является единственным для украинца на уровне мировых Топ-гонок. И ему еще придется не раз доказать свою причастность к элите мирового велоспорта.

Дорогое удовольствие

Успехи украинцев в мировом профессиональном велоспорте единичны и не системны, что неудивительно. В стране много лет никто не занимался развитием профессиональных шоссейных гонок, знаменитые еще с советских времен ДЮСШ (детско-юношеские спортивные школы) велоспорт сейчас практически не культивируют, да и вид спорта сам по себе – весьма дорогой.

В набор велосипедиста входят шлем, налокотники, наколенники, перчатки, бафф (защищает лицо от ветра, пыли), специальные велотрусы или леггинсы (обтягивающие штаны, в холодную погоду), майка или джемпер... Все это стоит немалых денег и не производится в Украине. Например, джемпер, который используется в холодную ветреную погоду, стоит около 3 тысяч гривен.

Многое зависит и от марки велосипеда. Есть шоссейные велосипеды, которые стоят от 8 тысяч гривен, а есть и такие, цены на которые доходят до 35-40 тысяч. Но и это не предел. Все зависит от фирмы-производителя и ее репутации в мировом велоспорте…

В целом, снаряжение «тянет» на сумму от 60 тысяч гривен и выше. И это только по самым скромным подсчетам, на уровне средней профессиональной гонки, не говоря уже о Гранд-туре, где, разумеется, эти цифры будут намного больше.

Тем не менее, несмотря на все сложности, количество любителей велопрогулок, а то и серьезных путешествий (для которых, соответственно, нужен серьезный велосипед), остается весьма большим. И если у нас не развита культура езды на велосипеде в мегаполисах (отсутствие пресловутых велодорожек), то в городских парках, в лесу за городом, на трассах, довольно часто можно увидеть велосипедистов, как с профессиональным, так и с полулюбительским или откровенно любительским снаряжением.

Украине нужно больше соревнований

Директор ежегодной киевской велогонки Race Horizon Park, президент Киевской городской федерации велоспорта Денис Шолудько считает, что именно этот резерв является основой для профессиональной базы и развития велосипедного движения в Украине. «После успешно проведенного старта для любителей Horizon Masters Cup в прошлом году, мы получили очень позитивный отклик. Поэтому решили, что соревнований для аматоров должно быть больше», - отмечает Шолудько.

Еще один путь для развития велоспорта в Украине – проведение как можно большего числа соревнований. И в этом плане в последние годы у нас есть серьезные сдвиги. Организатор Race Horizon Park, вице-президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко отмечает: «Профессиональные шоссейные велогонки проводятся в Украине с 2007-го года, когда Гран-при Донецка впервые получил международную категорию UCI 1.2. Именно тогда впервые за свою историю украинская гонка попала в международный календарь (UCI – Международный союз велосипедистов). Гран-при Донецка беспрерывно проводилась вплоть до 2013-го года. В прошлом году, по понятным причинам, старт был отменен, а в этом году гонка переехала в Винницу, где пройдет с 5-го по 7-го июня».

По его словам, непосредственно категорийный старт, получивший название Гран-при ИСД, состоится 7-го числа. В этой гонке можно будет заработать очки в рейтинг Международной федерации велоспорта. «Донецк был первооткрывателем, а в 2012-м году инициативу подхватил Киев. Тогда, возрождая традиции велогонок на День Киева, мы впервые провели воскресный заезд Race Horizon Park как международную категорийную однодневку», - рассказывает он.

Сначала речь шла лишь об одной гонке, в 2013 их стало две, а в 2014-м прошло уже три. Вот и в этом году в Киеве пройдут сразу три категорийных гонки. 29 мая Horizon Park Race for Peace (Голосеевский район), 30 мая Horizon Park Race Maidan (ул. Крещатик) и 31 мая Horizon Park Classic (Соломенский район).

Позитивные новости есть и из Одессы: Гран-при Одессы, который пройдет 1-го и 2-го августа, в этом году также получил категорийный статус — Odessa Grand Prix-1, Odessa Grand Prix-2. К этому списку стоит добавить и международную гонку по маунтинбайку в Буковеле — Bukovel Horizon Cup DHI 2015, ранее проходившую в Крыму под названием FreeRate DH, которую пыталась незаконно аннексировать РФ (УНИАН писал об этой истории).

«Примечательно, что в тех сложных условиях, в которых оказалась сегодня Украина, количество профессиональных гонок не просто не уменьшается, а продолжает постоянно расти», - отмечает Башенко.

По мнению эксперта, наша страна пока значительно отстает в этом плане, но позитивная тенденция заметна. В той же Испании, Италии, или Франции – странах-законодателях мод в велоспорте – подобные однодневки проводятся десятками. Да и многодневками там народ избалован. Вместе с тем, настоящие любители велоспорта постоянно колесят по Европе, переезжая с одной гонки на другую.

Украинским болельщикам этот феномен знаком на примере биатлона, где толпы кочующих болельщиков-туристов, на протяжении четырех месяцев – с декабря по март - постоянно переезжают с этапа на этап Кубка мира, никогда не оставляя своих кумиров. Существенным отличием является лишь то, что в велоспорте сезон длится дольше.

Возрастающее количество соревнований влияет не только на престиж Украины в мировом велоспорте, но и непосредственные результаты наших спортсменов. Если в Гранд-туре и World Tour у нас все ограничивается выступлениями двух лидеров – Гривко и Поповича (сейчас они выполняют роль грегори для лидеров и шансов показать достойный индивидуальный результат у них практически нет), то в континентальном дивизионе ситуация другая - и куда более позитивная для Украины.

Перспективы совместных проектов

«В этом году впервые на старт вышли сразу четыре украинских команды: Amore & Vita (украино-итальянская команда) и чисто украинские — ISD Continental Team, Kolss-BDC и Kiev Capital Racing. Ведущим коллективом из этой тройки, бесспорно, является Kolss-BDC - киевская команда существует уже давно, но в этом году произошло объединение с поляками, что сделало коллектив Николая Скоренко еще сильнее. В текущем году на счету у Kolss-BDC уже четыре победы на одной из турецких многодневок категории 2.2. Все успехи — на счету украинцев. Александр Поливода выиграл как один из этапов, так и общий зачет, а Виталий Буц и Михаил Кононенко также отметились победами на этапах. Кроме того, Kolss-BDC отметился вторым местом в командной гонке на российском Гран-при Сочи, а Виталий Буц занял третье место в однодневной гонке Краснодар — Анапа. Одним словом, результаты у украинских гонщиков есть, уверен, что их будет больше, а гонки будут становиться все престижнее», - оптимистично смотрит в будущее Башенко.

Говоря же о среднесрочной перспективе, стоит отметить, что в Украине уже сейчас есть, как минимум, три велогонщика с амбициями самого высокого уровня. «Среди самых ярких талантов нужно отметить одного из самых одаренных гонщиков команды Kolss-BCD Александра Головаша. За последние годы он сделал себе неплохое имя в европейском велоспорте — прежде всего, благодаря серебряной медали чемпионата Европы 2013-го года в индивидуальной гонке. Другой талантливый украинец - Марлен Зморка – и в 2014-м, и в 2013-м годах попадал на ЧЕ в «десятку» в разделке, но известен также, как и хороший универсал с неплохими перспективами. И не будем ограничиваться мужчинами: Анна Соловей, завоевавшая серебро в разделке на прошлом чемпионате мира среди взрослых, также очень молода и перспективна — в ее лице женский велоспорт имеет одного из самых больших своих талантов в принципе», - отмечает Александр Башенко.

А вот перспективы выступить в Гранд Туре, хотя бы одной из трех гонок, сейчас для большинства украинцев весьма туманны. Исключение – Попович и Гривко, которые на контракте у команд, выступающих на элитном уровне. «В остальном существуют перспективы среднесрочного и долгосрочного плана, но вполне реальные. Опять же, здесь нужно обратить внимание на слияние Kolss и с поляками из BCD, в результате которого и появился Kolss-BCD. Нет сомнений, что команда теперь станет сильнее, а следующим шагом вполне может стать переход из континентального в проконтинентальный дивизион. Проконтинентальные команды, в свою очередь, уже имеют право выступать в гонках World Tour по специальному приглашению — а там и до Гранд Туров недалеко», - подытоживает вице-президент Федерации велоспорта Украины.

Кстати, в свое время Украина уже была представлена командой в Гранд Туре. Совместный украино-итальянский проект ISD-Lampre, в составе которого было сразу пять украинских велосипедистов, просуществовал два сезона. На протяжении 2011-2012 годов команда участвовала во всех гонках Гранд-тура. Наиболее успешным для команды стал 2011-й год, когда итальянец Микеле Скарпони выиграл генеральную классификацию «Джиро». В том же году Алессандро Петакки и Диего Улисси выиграли отдельные этапы «Джиро», а Франческо Гавацци – этап Вуэльты.

Впрочем, уже в сентябре 2012-го года из кулуаров команды поползли нехорошие слухи и вскоре она распалась. Итальянцы остались в элите мирового велоспорта (ныне команда называется Lampre-Merida), а вот украинская ISD Continental Team сосредоточилась на соревнованиях куда менее престижного континентального масштаба.

Когда появится следующая украинская команда в элите и появится ли? Kolss-BCD является реальным претендентом на повышение в классе. Как показывает опыт, совместные проекты в наше время реализуются куда быстрее и эффективнее. Для простого украинского обывателя, совершенно не интересующегося велоспортом, примером этого может служить футбольный Евро-2012. В нашем случае, Kolss-BCD – также украино-польский проект. С хорошими перспективами и возможностями.

Кирилл Стадниченко