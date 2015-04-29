"Донбасс-Арена" вошла пятерку лучших заброшенных стадионов мира

Донецкая "Донбасс-Арена" вошла в пятерку самых лучших заброшенных стадионов мира согласно рейтингу, составленному 7sur7.be.

В аннотации говорится: "Построенная в 2009-м году за $400 миллионов, донецкая «Донбасс Арена» может вместить почти 53 тысячи зрителей. Стадион принимал матчи Евро-2012, но не используется после начала вооруженного конфликта в восточной Украине".

Стадион в Донецке занял 4-е место в списке.

Возглавил рейтинг "Понтиак Сильвердоум" (Детройт, США), который известен тем, что принимал матч открытия ЧМ-1994 по футболу, в котором встречались сборные США и Швейцарии. Арена на 80 тысяч мест была открыта в 1975-м году, ее строительство стоило $75 миллионов. В 2013-м году Детройт был признан банкротом. Стадион не используется, а из-под газона на нем уже проросли деревья.

Также в список вошли такие арены как «Леон Болле» (Ле-Ман, Франция), «Луис Ситьяр» (Мальорка, Испания) и «Саррия» (Барселона, Испания).