Матч Кубка Украины "Олимпик" - "Динамо" перенесли на другой стадион из-за угроз фанатов устроить беспорядки

Матч 1/2 финала Кубка Украины по футболу между донецким "Олимпиком" и киевским "Динамо" состоится сегодня вечером на стадионе "Динамо", который вмещает около 17 тыс. зрителей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ФК "Динамо" (Киев).

Ранее, по решению номинальных хозяев матча, игра должна была пройти на НТК им. Банникова, вместимость которого составляет 1,6 тыс. зрителей.

Донецкий "Олимпик" свои домашние матчи сезона-2014/15 на арене им. Банникова. И изначально настаивал на проведении кубковой игры именно на этой арене.

Вместе с тем, сегодня утром появилась угроза беспорядков со стороны болельщиков киевского клуба, которые грозились сорвать матч в связи с тем, что руководство донецкого клуба не желает проведения игры на более вместительной арене.