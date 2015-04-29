Бой Мейвезер - Пакьяо может собрать 540 миллионов долларов

Прибыль от грядущего поединка между Флойдом Мейвезером и Мэнни Пакьяо может составить 540 миллионов долларов. Такая сумма станет рекордной в истории бокса, сообщает Bigmir.net со ссылкой на The Guardian.

Ожидается, что у арены MGM Grand, где и состоится исторический поединок, соберется порядка 100 тысяч болельщиков, которые не смогли приобрести билеты.

Также отмечается, что покупка болельщиками всевозможной атрибутики и сувениров, даст сильный прирост прибыли от поединка.

Бой между Пакьяо и Мейвезером состоится 2 мая в Лас-Вегасе на арене MGM Grand. Поединок двух лучших боксеров современности вне зависимости от весовой категории, будут транслировать сразу два телеканала - НВО и Showtime.

Сайт УНИАН и телеканал 2+2 проведут трансляцию вечера бокса, где в андеркарте главного поединка Мейвезер - Пакьяо также состоится бой с участием украинца Василия Ломаченко. Трансляция начнется в 04.00 по киевскому времени в ночь на 3 мая.