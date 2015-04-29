Кубок Украины, 1/2 финала, "Днепр" - "Шахтер": видео онлайн-трансляция

В этой игре сойдутся команды, занимающие 2-3 места в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, сообщает официальный сайт турнира.

Для «Днепра» из 9-ти прошлых выступлений на данной стадии было только 3 победных. «Шахтер», напротив, ранее доходил до полуфинала 18 раз, и лишь в 4-х случаях проигрывал и не попадал в финал. Кроме того, очное противостояние в нынешнем сезоне для команд является особо принципиальным. Именно они готовятся в концовке чемпионата выяснить, кто завоюет «серебро», а кому достанется «бронза».

Интересной получилась встреча этой пары в первом круге чемпионата, даже при том, что во Львове никто друг другу забить голов не смог - 0:0. На протяжении ближайших недель "Днепр" и "Шахтер" будут трижды встречаться в очных матчах - две игры в Кубке и игра в Премьер-лиге. И если для «Шахтера» это, пожалуй, главные матчи до конца сезона, то «Днепр» должен тщательно распределить силы между тремя турнирами - Премьер-лигой, Кубком Украины и Лигой Европы, в каждом из которых команда Мирона Маркевича может достичь больших успехов.

На котировках букмекерских контор шансы команд оцениваются приблизительно равно, с небольшим перевесом в пользу горняков. На победу "Днепра" ставки принимаются с коэффициентом 3,21 к 1, в то время как на ничью - 3,20 к 1, а на победу "Шахтера" - 2,15 к 1.

УНИАН проводит видео онлайн-трансляцию матча "Днепр" - "Шахтер". Игру также показывает телеканал 2+2.

Стартовые составы команд:

Днепр: 71. Бойко, 14. Чеберячко, 20. Лео Матос, 44. Федецкий, 23. Дуглас Силва, 30. Папа Гуйе, 7. Канкава, 24. Лучкевич, 29. Ротань, 10. Коноплянка, 11. Селезнев

Запасные: 16. Лаштувка, 15. Чигринский, 8. Ксенз, 12. Бруно Гама, 25. Федорчук, 28. Шахов, 9. Калинич

Шахтер: 30. Пятов, 33. Срна, 5. Кучер, 44. Ракицкий, 13. Шевчук В., 6. Степаненко, 17. Фернандо, 11. Марлос, 29. Тейшейра, 89. Дентиньо, 21. Гладкий

Запасные: 23. Сарнавский, 38. Кривцов, 8. Фред, 7. Веллингтон Нем, 20. Коста, 28. Тайсон, 9. Адриано