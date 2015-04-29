Гимнаст Верняев в пятый раз признан лучшим спортсменом месяца в Украине

Личный наставник титулованного спортсмена Геннадий Сартинский признан лучшим тренером апреля, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Экспертная комиссия Национального олимпийского комитета Украины отметила блестящее выступление украинских спортсменов на европейском первенстве по тяжелой атлетике в Тбилиси, с которого наша сборная вернулись с 4 медалями чемпионата (3 «золота» и «серебро»), а также достижения гимнастов, которым во французском Монпелье удалось завоевать 3 награды чемпионата Европы (2 «золота» и «серебро»).

Вместе с тем, лучший спортсмен Украины 2014 года, который недавно получил «Спортивный Оскар» во время Всеукраинской торжественной церемонии «Герои спортивного года», Олег Верняев на чемпионате Европы по спортивной гимнастике завоевал для Украины сразу 2 медали высшей пробы.

Лидер украинской гимнастики, продемонстрировав высокое мастерство и стабильность и не смотря на травму ноги, впервые в карьере стал абсолютным чемпионом Европы в многоборье и подтвердил свое мировое и европейское лидерство в упражнениях на параллельных брусьях, получив золотую медаль.

Отметим, что последний раз украинским гимнастам удавалось завоевать «золото» в многоборье на европейском первенстве 15 лет назад. Благодаря своему достижению Олег Верняев стал третьим в истории независимой Украины абсолютным чемпионом Старого Света после Игоря Коробчинского (1992) и Александра Береша (2000).