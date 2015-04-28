Экс-тренер сборной Словении по биатлону вошел в тренерский штаб команды Украины

Велепец войдет в тренерский штаб женской сборной Украины и проработает с командой три года, до Олимпийских Игр в Пхенчхане, сообщает пресс-служба ФБУ.

Велепец дважды принимал участие в Олимпийских Играх в качестве спортсмена, а наибольшее признание его тренерская работа получила в 2012 году, когда словенский специалист был признан Лучшим тренером года по версии IBU (Международного союза биатлонистов).

Обновится состав наставников в мужской сборной - в команду приглашен тренер из Германии Роберт Кабуков.

Таким образом, полностью тренерский состав сборной Украины в сезоне 2015/16 будет выглядеть так: женщины - Григорий Шамрай, Урош Велепец, Александр Беланенко; мужчины - Надежда Белова, Роберт Кабуков, Александр Семенов.

Как сообщал УНИАН, ранее предварительное согласие на работу в сборной Украины дал титулованный немецкий специалист и тренер, 4-кратный олимпийский чемпион Рикко Гросс. Однако, затем он внезапно отказался от предложения украинцев. Сейчас он является основным кандидатом на пост тренера сборной России.