11 иностранных команд примут участие в киевской велогонке Race Horizon Park 2015

По оценкам организаторов, трехдневная программа соберет до 100 тысяч участников и зрителей, сообщается в пресс-релизе оргкомитета соревнований.

На сегодня к участию в Гонке заявились интернациональная команда с американской пропиской CMI-Verge, чешская команда SKC TUFO Prostejov, итальянская команда Team Idea–Conad, австрийская команда Team Vorarlberg, болгарская Vassil Levski Cycling Team, HUNGARIAN National Team, польская команда Wibatech Fuji Zory, белорусский велопроект Minsk Cycling Club и национальная сборная Беларуси, датская региональная команда Randers Cykleklub, казахстанский проект Vino 4ever, украинские — COMANCHE KYIV UKRAINE, KYIV CAPITAL RACING и украинско-польская команда KOLSS-BDC TEAM.

«Мы подготовили очень яркий сюрприз для гонщиков и болельщиков — участие в профессиональном заезде двух самых титулованных украинских спортсменов Ярослава Поповича и Андрея Гривко», — отметил директор велогонки Race Horizon Park, президент Киевской городской федерации велоспорта Денис Шелудько.

Не обошли внимание в этом году и женскую профессиональную лигу. Для женщин «элиты» на Крещатике будет проведена гонка с раздельным стартом — впервые состоится открытый кубок Федерации велоспорта Украины на призы Horizon Park. В этой гонке ожидается участие известной украинской велогонщицы, серебряного приза Чемпионата мира Анны Соловей.

Для любителей мужчин и женщин также пройдет традиционный открытый городской турнир по велосипедному спорту Horizon Masters Cup.

Организатор велогонки Race Horizon Park и вице-президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко отметил, что программа мероприятий в рамках международной гонки растет с каждым годом: «После успешно проведенного старта для любителей Horizon Masters Cup в прошлом году, мы получили очень позитивный отклик. Поэтому решили, что соревнований для аматоров должно быть больше. Ведь именно этот резерв является основой для профессиональной базы и развития велосипедного движения в Украине».

Международная велогонка Race Horizon Park 2015 уже в 8-й раз пройдет в рамках празднования Дня Киева - 29-31 мая.