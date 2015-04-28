Бывшего соперника Кличко задержали в Дубаи по подозрению в мошенничестве

Бывший чемпион мира в первом тяжелом и в супертяжелом весах Дэвид Хэй задержан в аэропорту Дубая по подозрению в мошенничестве с чеками, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Boxingscene.

«Чек был представлен в банк за четыре дня до полета. Это бюрократическая ошибка, которая должна быть исправлена. Я все объяснил полиции и представил в доказательство все документы. Я не могу понять, как такая ошибка могла произойти», — сказал Хэй.

Чек на 341 тысячу фунтов стерлингов был найден у Хэя при досмотре багажа. Британца поместили в камеру в полицейском участке и изъяли у него паспорт. По словам боксера, деньги должны были пойти на оплату финальной части сделки по строительству здания в Дубае, но полицейские усомнились в подлинности платежного документа.

В марте Хэй в пятый раз за год заявил о возобновлении профессиональной карьеры.

Хэй официально завершил карьеру в 2013 году, хотя последний бой провел летом 2012-го с соотечественником Дереком Чисорой. Британец одержал 26 побед в 28 боях при двух поражениях.

В 2011 году Хэй по очкам проиграл титульный бой Владимиру Кличко.