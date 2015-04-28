Олимпийский чемпион Чебан возглавит сборную Украины на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ

На соревнования европейской элиты гребного спорта Украина делегировала 20 спортсменов, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Лидером команды стал Олимпийский чемпион Лондона-2012, бронзовый призер Пекина-2008 и действующий чемпион мира Юрий Чебан. Кстати, в активе Чебана нет высшей награды именно европейского первенства - только серебряные и бронзовые медали.

Состав сборной Украины выглядит таким образом.

Мужчины (байдарка): Виталий Цуркан, Роман Копистинский, Сергей Баштовый, Игорь Трунов, Евгений Карабута.

Женщины (байдарка): Светлана Римкевич, Мария Повх, Анастасия Тодорова, Инна Грищун, Мария иічасова.

Мужчины (каноэ): Юрий Чебан, Тарас Мищук, Дмитрий Янчук, Павел Алтухов, Владимир Ященко, Виталий Галюк, Эльнур Ахадов, Денис Коваленко, Эдуард Шеметило.

Женщины (каноэ): Людмила Лузан.

На прошлогоднем первенстве украинцы завоевали две медали. Серебряным призером стал Эдуард Шеметило на дистанции 5000 м. «Бронзу» украинской сборной в соревнованиях среди каноэ-четверок принесли Денис Коваленко, Эльнур Ахадов, Дмитрий Янчук и Тарас Мищук.

Чемпионат Европы-2015 пройдет с 30 апреля по 3 мая в Рачице (Чехия). На турнире выступят около 800 спортсменов из 40 стран континента.