Мужская сборная Украины по шахматам завоевала серебро командного ЧМ

Таким образом, украинская команда заняла 2-е место в итоговой турнирной таблице, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч с венграми прошел без борьбы, завершился первым из всех матчей заключительного тура, а на всех четырех досках были зафиксированы ничьи уже до 20-го хода. Так сыграли Петер Леко - Руслан Пономарев, Василий Иванчук - Виктор Эрдош, Золтан Алмаши - Юрий Криворучко, Александр Моисеенко - Чаба Балог.

Таким образом, на счету сборной Украины 12 командных очков (5 побед, 2 ничьи, 2 поражения). Украинцы гарантировали себе 2-е место, но не смогут подняться выше, так как у сборной Китая, которая еще не завершила свой матч 9-го тура - 13 баллов.

В свою очередь, на параллельно проходившем в Чэнду (Китай) женском командном чемпионате мира сборная Украины в последнем тура обыграла команду Египта - 3,5:0,5 очка. У украинок на счету 10 командных очков (4 победы, 2 ничьи, 3 поражения) и 5-е место в итоговой турнирной таблице. Украинки уступили сборным Грузии - 17 очков, России (15), Китая (11) и Индии (10, по дополнительным показателям).

Мужской и женский командные чемпионаты мира проходили в Цахкадзоре и Чэнду с 18 по 28 апреля.