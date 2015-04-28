Усик оценил шансы Пакьяо и Мейвезера в "бое столетия"
12:20, 28 апреля 2015Спорт
5390
Украинский боксер Александ Усик, являющийся чемпионом Европы, мира и Олимпийских игр (7 боев - 7 побед на профессиональном ринге) поделился своим мнением о предстоящем "бое столетия".
boxingscene.com
Поединок, в котором сойдутся Флойд Мейевезер и Мэнни Пакьяо, состоится в ночь на 3 мая по киевскому времени в Лас-Вегасе (США).
УНИАН и телеканал 2+2 проведут трансляцию боксерского вечера, который начнется в 4.00 утра по киевскому времени.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter