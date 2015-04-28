"Черноморец" проведет домашний матч Премьер-лиги с "Днепром" в Днепропетровске
12:06, 28 апреля 2015Спорт
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Матч 22-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги «Черноморец» — «Днепр» состоится на «Днепр-Арене» 3 мая.
"Черноморец" и "Днепр" сыграют в Днепропетровске / fcdnipro.ua
Номинальными хозяевами поля являются одесситы, сообщает пресс-служба ФК "Днепр".
"Черноморец" не может проводить домашние матчи Премьер-лиги в Одессе с марта 2015 года, когда после зимней паузы возобновился сезон 2014/15. ГУ МВД по Одесской области запретило клубу проводить футбольные матчи на арене "Черноморец" из соображений безопасности.
Предыдущие домашние матчи в рамках весенней части сезона одесская команда проводила на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского в Киеве.
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