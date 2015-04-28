"Черноморец" проведет домашний матч Премьер-лиги с "Днепром" в Днепропетровске

Номинальными хозяевами поля являются одесситы, сообщает пресс-служба ФК "Днепр".

"Черноморец" не может проводить домашние матчи Премьер-лиги в Одессе с марта 2015 года, когда после зимней паузы возобновился сезон 2014/15. ГУ МВД по Одесской области запретило клубу проводить футбольные матчи на арене "Черноморец" из соображений безопасности.

Предыдущие домашние матчи в рамках весенней части сезона одесская команда проводила на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского в Киеве.