Матч полуфинала Кубка Украины по футболу "Днепр" - "Шахтер" рассудит львовянин Можаровский
18:19, 27 апреля 2015Спорт
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Комитет арбитров Федерации футбола Украины (ФФУ) назначил официальных лиц на первые матчи 1/2 финала розыгрыша Кубка Украины сезона 2014/2015 годов.
Юрий Можаровский будет обслуживать матч "Днепр" - "Шахтер" / footboom.com
В частности, арбитром матча "Днепр" (Днепропетровск) - "Шахтер" (Донецк) назначен Юрий Можаровский (Львов), сообщает пресс-служба ФФУ.
В этой игре сойдутся команды, занимающие 2-е и 3-е места в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Матч состоится на «Днепр-Арене» в Днепропетровске 29 апреля.
В свою очередь, арбитром игры "Олимпик" (Донецк) - "Динамо" (Киев) будет Юрий Вакс (Хмельницкий). Этот матч состоится 29 апреля на НТК им. В. Банникова в Киеве, где свои домашние матчи в сезоне 2014/15 проводит команда из Донецка.
Ответные матчи 1/2 финала Кубка Украины, согласно календарю, должны состояться 20 мая.
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