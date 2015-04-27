Матч полуфинала Кубка Украины по футболу "Днепр" - "Шахтер" рассудит львовянин Можаровский

В частности, арбитром матча "Днепр" (Днепропетровск) - "Шахтер" (Донецк) назначен Юрий Можаровский (Львов), сообщает пресс-служба ФФУ.

В этой игре сойдутся команды, занимающие 2-е и 3-е места в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Матч состоится на «Днепр-Арене» в Днепропетровске 29 апреля.

В свою очередь, арбитром игры "Олимпик" (Донецк) - "Динамо" (Киев) будет Юрий Вакс (Хмельницкий). Этот матч состоится 29 апреля на НТК им. В. Банникова в Киеве, где свои домашние матчи в сезоне 2014/15 проводит команда из Донецка.

Ответные матчи 1/2 финала Кубка Украины, согласно календарю, должны состояться 20 мая.