Бокс, титульные бои, Ломаченко - Родригес, Мейвезер - Пакьяо: видеотрансляция (повтор)

Ломаченко доминировал в ринге весь бой, а в 9-м раунде ударами в селезенку и в голову второй раз отправил соперника в нокдаун, который теперь уже не смог встать после отсчета рефери.

Кроме того, как отмечается, рефери снял с Родригеса два очка за удары ниже пояса, о которых уже сигнализировал Ломаченко, умудренный опытом боя с Орландо Салидо.

Стоит отметить, что Родригес был первым номером рейтинга WBO, а до него четыре соперника отказались драться с украинцем. Для Ломаченко это пятый бой на профессиональном ринге и четвертая победа. Единственное поражение боксер потерпел в первом чемпионском бою против Салидо, который победил с помощью грязніх приемов.

В бою между американцем Флойдом Мейвезером и филиппинцем Мэнни Пакьяо, победу единогласным решением одержал американец. Счет судейских записок– 118:110, 116:112, 116:112.

Ожидаемо Пакьяо с первых раундов пошел вперед, а Флойд Мейвезер работал "вторым номером". Филиппинец агрессивно наступал, во втором раунде зажал соперника в углу, а в четвертой трехминутке у канатов, разрядил в американца затяжную серию ударов.

Во второй половине поединка Пакьяо начал уставать и сбавил темп. Мейвезер удачно действовал на контратаках и наносил большее количество точных ударов навстречу.

Повтор трансляции боксерского вечера в Лас-Вегасе, в рамках которого состоялись бои Ломаченко - Родригес и Мэйвейзер - Пакьяо, начнется на УНИАН и 2+2 в 14.00 3 мая.