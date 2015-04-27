Женская сборная Украины по шахматам проиграла команде России в матче ЧМ

В этом матче сразу три партии из четырех оказались результативными, сообщает официальный сайт соревнований.

На первой доске Анна Музычук белыми играла против против Валентины Гуниной и в эндшпиле, на 71-м ходу, получила перевес в одну пешку, который и стал решающим. Гунина вынуждена была признать поражение. На второй доске Мария Музычук черными играла против Александры Костенюк и на 72-м ходу партия завершилась вничью. Победные очки соперницы украинок набрали в партиях на третьей и четвертой досках. Анна Ушенина играла белыми против Натальи Погониной и вынуждена была признать поражение на 47-м ходу, а Наталья Жукова черными не смогла на равных бороться с Ольгой Гирей, проиграв уже на 26-м ходу.

Таким образом, на счету сборной Украины осталось 8 командных очков (3 победы, 2 ничьи и 3 поражения). С учетом победы сборной Китая в параллельно проходившем матче 8-го тура над командой США (3,5:0,5 очка), украинки, приехавшие в Китай в статусе действующих чемпионок мира-2013, не смогут побороться даже за призовое место на ЧМ-2015.

По итогам 8 из 9 туров, у сборной Грузии - 15 очков, России - 13, Китая -11, Украины - 8. Даже в случае победы в последнем туре у сборной Украины будет не более 10 баллов по итогам соревнований.

Чемпионат мира в Чэнду (Китай) проходит с 18 по 29 апреля. По регламенту соревнований 10 лучших команд мира проводят турнир в один круг - по 9 матчей.