Пакьяо может завершить карьеру после "боя столетия" с Мейвезером

"Я попрошу его уйти, потому что больше ему там делать нечего", - заявил Фредди Роуч, сообщает boxnews.com.ua со ссылкой на boxingscene.com.

"Думаю, это был бы прекрасный уход на покой, и отличное основание для Мэнни попытаться стать президентом своей страны, думаю, в следующем году у него есть на это шансы. Думаю, ему это по душе, ему нравится помогать людям, и он хочет, чтобы его родина стала лучшим местом. Это действительно так. Победа или поражение, в этой ситуации, это было бы правильным решением, потому что с кем нам после такого боя драться еще? Никого не интересует, кто там будет следующим».

Как сообщал УНИАН, бой Мейвезер - Пакьяо состоится 2 мая в Лас-Вегасе (США). Прогнозируется, что поединок станет самым кассовым в истории мирового бокса.

За будущую встречу Мэйвезер и Пакьяо должны будут получить рекордные гонорары в карьере – $180 миллионов и $120 миллионов соответственно.