Теннисистка Свитолина установила новый личный рекорд в рейтинге WTA

Харьковчанка поднялась на две позиции и впервые в карьере занимает 25-е место в мировой классификации, сообщает Теннисный портал Украины.

Лучшие показатели за карьеру на этой неделе также у Ангелины Калининой (208), Ольги Янчук (268) и Алены Сотниковой (331).

Вторая ракетка Украины - киевлянка Леся Цуренко на этой неделе занимает 57 место, дончанка Катерина Козлова - 101 (+1), одесситка Марина Заневская - 131 (-10), а киевлянка Катерина Бондаренко - 140-е (+8).

Лучшими среди украинок в парном разряде на этой неделе являются Людмила Киченок (60), Ольга Савчук (61) и Надежда Киченок (72).

В мужском рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), два украинца, находящиеся в Топ-100, Александр Долгополов и Сергей Стаховский, потеряли по две позиции. Сергей Стаховский опустился на 53-е место, Александр Долгополов – на 75-е. Во второй сотне мирового рейтинга оба украинца также утратили свои позиции. Илья Марченко со 130-го места опустился на 133-е, Денис Молчанов – с 189-го на 193-е.

Лидерами мирового тенниса как и прежде являются Серена Уильямс (США) и Новак Джокович (Сербия).