Шахтер-Динамо: пинок, пощечина и другие моменты игры (видео)

Во Львове завершился центральный матч второго круга украинской футбольной Премьер-лиги, в котором донецкий "Шахтер" принимал киевское "Динамо" и сыграл вничью - 0:0.

Таким образом, команды сохранили дистанцию в 5 баллов в турнирной таблице УПЛ друг от друга. "Динамо" по-прежнему является единоличным лидером и главным претендентом на чемпионство в сезоне-2014/15.