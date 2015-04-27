Шахтер-Динамо: пинок, пощечина и другие моменты игры (видео)
08:51, 27 апреля 2015Спорт
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"Динамо" и "Шахтер" сыграли вничью в матче Премьер-лиги во Львове.
Динамо эмоционально сыграло с Шахтером / dynamo.kiev.ua
Во Львове завершился центральный матч второго круга украинской футбольной Премьер-лиги, в котором донецкий "Шахтер" принимал киевское "Динамо" и сыграл вничью - 0:0.
Таким образом, команды сохранили дистанцию в 5 баллов в турнирной таблице УПЛ друг от друга. "Динамо" по-прежнему является единоличным лидером и главным претендентом на чемпионство в сезоне-2014/15.
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