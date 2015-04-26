Перед боем Пакьяо - Мейвезер впервые в истории бокса будут продаваться билеты на взвешивание
23:45, 26 апреля 2015Спорт
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Билеты будут стоить по 10 долларов.
Болельщики заплатят по 10 долларов за то, чтобы увидеть взвешивание / badlefthook.com
Организаторы боя между чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером-младшими чемпионом в восьми категориях филиппинцем Мэнни Пакьяо впервые в истории профессионального бокса будут продавать билеты на процедуру взвешивания боксеров, сообщает sportbox.ru.
При этом, вырученные средства пойдут на благотворительность.
Стоимость билетов на взвешивание составит 10 долларов.
Как сообщал УНИАН, бой Мейвезер-Пакьяо состоится 2 мая.
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