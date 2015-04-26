"Днепр" выиграл у "Ильичевца" в матче Премьер-лиги

В Днепропетровске завершился матч 21-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Днепр" принимал мариупольский "Ильичевец" и выиграл со счетом 1:0.

Судьба матча была решена в самом начале игры.

Хозяева достаточно активно начали матч и на 15-й минуте после разрезной передачи Евгения Шахова его партнер Андрей Близниченко на скорости ворвался в штрафную и точно пробил под перекладину - 1:0.

Получив преимущество в счете хозяева поля в дальнейшем уверенно контролировали игру, могли забить еще не раз, но ограничились победой с минимальным счетом.

В других матчах 21-го тура, завершившихся к этому моменту, ужгородская "Говерла" проиграла луганской "Заре" - 1:2, полтавская "Ворскла" обыграла луцкую "Волынь" - 2:0, донецкий "Металлург" одолел одесский "Черноморец" - 1:0, запорожский "Металлург" и харьковский "Металлист" сыграли вничью - 0:0, а львовские "Карпаты" разгромили донецкий "Олимпик" со счетом 4:1.

Тур завершится в воскресенье вечером центральным матчем "Шахтер" - "Динамо". УНИАН проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.