Кличко проведет следующий бой против непобедимого Фьюри

Об этом заявил сам украинский спортсмен, комментируя возможность встречи в ближайшее время в объединительном бою за титул абсолютного чемпиона мира с обладателем пояса по версии WBC Деонтеем Уайлдером, сообщает Reuters.

"Я получил информацию о том, что обязан провести бои с обязательными претендентами на титул. Судя по всему, моим следующим соперником будет Тайсон Фьюри. Очевидно, этот бой состоится не в США. Думаю, он должен пройти в Европе. Знаю, что он обязательный претендент по версии WBA. Поэтому я обязан провести этот бой", - отметил Кличко-младший.

На данный момент, на счету Фьюри 24 победы в 24 боях.

Как сообщал УНИАН, в ночь на воскресенье Кличко-младший победил американца Брайанта Дженнингса единогласным решением судей и защитил свои титулы.