Тяжелое возвращение Кличко в Америку

Ранним утром воскресенья по киевскому времени Владимир Кличко вернулся на американский ринг.

Вернулся, чтобы одержать плановую и, по возможности, яркую победу над мало кому известным и неопытным в боях на уровне титульных американским боксером. А вместо этого – получил тяжелый вязкий бой, неудобного оппонента, принципиального рефери в ринге и тяжелую победу по очкам.

Сомнений в том, что Владимир превосходит соперника по многим (если, не по всем) параметрам, не возникало еще до боя. Не возникло их и по ходу поединка. Кличко полностью доминировал над оппонентом, наносил гораздо больше точных ударов, когда надо – держал соперника на расстоянии вытянутой руки, легко уворачивался от его атак. И победил украинец вполне заслуженно. Можно даже сказать – убедительно. Вот только болельщики украинского чемпиона ждали немного другого. А строгая и взыскательная американская публика, скорее, была разочарована, если не раздражена, манерой ведения боя и тем способом, которым украинец добился победы.

Выиграв более 7-ми лет назад бой у Султана Ибрагимова, украинец надолго исчез из поля зрения американцев. Ведь рядовой местный болельщик вряд ли следит за тем, что происходит по эту сторону океана – в Старом свете. Он патриот, и следит преимущественно за американцами, которых в супертяжелом весе в последнее время раз-два и обчелся. А бои с участием иностранцев его привлекают только в том случае, если происходят в Америке, где им обеспечена широкая рекламная кампания.

И возвращение Владимира на американский ринг было, прежде всего, попыткой вернуть к себе внимание публики. И, соответственно, благожелательность местного менеджмента и потенциальных организаторов боя за титул абсолютного чемпиона мира – с американцем Деонтеем Уайлдером, владеющим титулом WBC. Сказать, что этот бой решил все поставленные стратегические задачи – явно покривить душой.

Американцы привыкли к яркому шоу, и требуют его везде, где уплатили хотя бы цент за предполагаемое зрелище. А посылы к тому, что этот бой будет именно таким – ярким и бескомпромиссным зрелищем, были в большом количестве. Вспомним хотя бы предыдущий бой Кличко в Гамбурге, когда он нокаутировал Пулева. Череда нокдаунов (обоюдных), высокая скорость боксеров, обилие ударов и практически полное отсутствие клинчей подарили немецкой публике яркое и незабываемое шоу. То самое, которое хотели увидеть и американские зрители. Но… не дождались.

Безусловно, виноват в этом не только, и не столько, сам Кличко. Его оппонент оказался парень ушлый, весьма скоростной, с хорошим ударом. Но в данном бою он отнюдь не преследовал цели идти в открытый бой с Кличко. Наверняка Дженнингс пересмотрел предыдущий бой своего оппонента и увидел главную ошибку Пулева – лезть «в бутылку» с украинским чемпионом бессмысленно. И Брайант, видимо, всерьез рассчитывавший на победу, избрал совершенно другую тактику. Минимум риска, максимум скорости, изматывание соперника насколько возможно, внезапные атаки в последних раундах. Все это у него получилось. Единственное, не хватило опыта.

Отсутствие боев на столь высоком уровне оказалось главной проблемой для Дженнингса. А Владимир, на протяжении всей карьеры крайне серьезно относящийся к тренировочному процессу и подготовке к боям, без особого труда выдержал подготовленные американцем испытания, но сам по-настоящему развернуться так и не смог. Более того, он впал в немилость к рефери, очевидно, также ожидавшего шоу. И сначала получил замечание, а затем и вовсе лишился 1 балла. Что наверняка не осталось незамеченным в Америке.

По замыслу менеджеров команды Кличко, впереди у Владимира объединительный бой. С учетом возраста украинского чемпиона (39 лет), организовать его желательно как можно скорее. В идеале, через полгода, до конца 2015-го. Чтобы Кличко-младший смог красиво уйти в ранге абсолютного чемпиона мира.

На деле… Уайлдер прекрасно понимает, что в бою с украинцем он может потерять всё, точнее, единственный принадлежащий ему чемпионский пояс. И будет всячески уклоняться от объединительного боя. Сегодняшний бой Кличко – отличный козырь в руках американца. И публика его даже не осудит. Мало того, что ему нужно периодически проводить обязательные защиты своего титула WBC, так тут еще и соперник оказался скучным и неинтересным.

Америке нужно шоу. А бой Кличко субботним вечером в Нью-Йорке так им и не стал…

Кирилл Стадниченко