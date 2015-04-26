УПЛ, 21-й тур, "Шахтер" - "Динамо" - 0:0: онлайн-трансляция

Сегодня во Львове состоится центральный матч 21-го тура и всего второго круга чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги, в котором донецкий "Шахтер" примет киевское "Динамо".

Встречаются команды-лидеры турнирной таблицы, занимающие 1-2 места в УПЛ.

Как и всегда, градус напряжения в этом противостоянии доходит до точки кипения задолго до стартового свистка. С одной стороны, это история с желтой карточкой Андрея Ярмоленко, который все-таки сможет сыграть в одном из важнейших поединков. КДК ФФУ в четверг принял решение разрешить футболисту выйти на поле несмотря на то, что по регламенту он должен был пропускать этот матч. От этого ответственность за результат у гостей только растет. Ведь кроме усталости после путешествия во Флоренцию, на матч Лиги Европы с "Фиорентиной", других отговорок они просто не будут иметь.

С другой стороны, внутреннее напряжение игроков «Шахтера» все же будет выше, поскольку соперник имеет определенный отрыв от ближайшего конкурента - в 5 очков. А вот «горняки» не имеют выбора - им нужно только побеждать. В этом случае они сократят отставания до 2-х баллов и вернут реальную интригу в чемпионской гонке.

Дома в последнее время «горняки» довольно спокойно решали соответствующие задачи, одержав в роли хозяев 6 побед подряд над "Динамо", 4 последних из которых - с преимуществом в 2 мяча. Однако тогда все это происходило на «Донбасс Арене», а сейчас это предстоит повторить во Львове, фактически, на нейтральном поле.

Впрочем, опыт побеждать здесь у Мирчи Луческу, причем без многих лидеров, уже есть - во время июльского матча за Суперкубок Украины. А сейчас атакующая мощь дончан вселяет надежду в сердца их поклонников даже накануне игры с гораздо более сильным оппонентом.

Любопытно также то, что львиную долю голов в весенней части сезона «Шахтер» забивает ближе к финальному свистку. Учитывая физическое и моральное состояние киевлян, вероятно, именно после перерыва наступит момент истины в данном противостоянии.

На котировках букмекерских контор фаворитом игры с небольшим преимуществом считается "Шахтер". На победу горняков ставки принимаются с коэффициентом 2,14 к 1, на ничью - 3,38 к 1, а на победу "Динамо" - 3,06 к 1.

Добрый вечер!

Мы начинаем!

Центральный матч всего и вся в отчественном футболе - украинская классика.

ТВ-трансляция - ТРК Украина

Стартовые составы команд:

Шахтер: 30. Пятов, 33. Срна, 38. Кривцов, 44. Ракицкий, 31. Исмаили, 6. Степаненко, 29. Тейшейра, 8. Фред, 20. Коста, 28. Тайсон, 9. Адриано

Запасные: 32. Каниболоцкий А., 5. Кучер, 13. Шевчук В., 10. Бернард, 17. Фернандо, 11. Марлос, 21. Гладкий

Динамо: 1. Шовковский, 5. Антунеш, 6. Драгович, 24. Вида, 34. Хачериди, 16. Сидорчук, 17. Рыбалка, 90. Беланда, 10. Ярмоленко, 7. Ленс, 22. Кравец

Запасные: 23. Рыбка, 30. Бетао, 19. Гармаш, 29. Буяльский, 45. Калитвинцев В., 20. Гусев О., 85. Мбокани

Матч начался!

1. Игроки "Шахтера" развели мяч с центра и сразу же пошли в атаку. Ленс прервал атаку, сфолив на Срне.

2. Еще одна атака "Шахтера" - теперь Тейшейра в борьбе за мяч фолит на защитнике "Динамо" Хачериди".

3. Ракицкий бьет по воротам "Динамо" - мимо. Пока атакует только "Шахтер".

4. Тейшейра начинал еще одну атаку горняков, но нарвался на блокировку от Драговича.

5. Коста пробивал штрафной и попал в Беланду.

6. Первая атака "Динамо" - подача со штрафного на Кравца, который оказался в положении "вне игры".

7. Игроки "Динамо" прессингуют соперника, чтобы отобрать мяч.

8. Атаку "Шахтера" завершал навесом с фланга Исмаили - прямо в руки Шовковскому.

9. Гости держат мяч на своей половине поля, в атаку пока не идут.

10. Беланда принимал мяч из глубины поля, но упустил в аут. Атака "Динамо" загублена.

11. Фред в борьбе с Антунешов в штрафной площади зарабатывает угловой. Потенциально очень опасный момент был.

12. Угловой после подачи Срны защитники "Динамо" нивелировали.

13. ЛЕНС!!!! Делал то ли подачу, то ли сам бил, но мяч едва не попал в дальний угол ворот. Первый опасный момент у Динамо.

14. Кравец возмущается перед судьей, что Ракицкий сыграл не по правилам в силовой борьбе.

15. Коста очень опасно бил по воротам после отличного прохода и паса Косты - сэйв Шовковского не менее эффектный.

17. Тейшейра вновь столкнулся с Хачериди - фол в атаке.

18. КРАВЕЦ!!! Еще один супермомент у "Динамо" - мяч проходит рядом со штангой.

19. Теперь Тайсон нарушает правила на Хачериди. Динамовский игрок на удивление выдержан и спокоен.

21. Динамовцы прессингуют соперника, который разыгрывает мяч на своей половине поля.

22. Луис Адриано едва не воспользовался грубейшей ошибкой Рыбалки. Очень опасный момент.

23. В ответ "Динамо" организовывает быструю контратаку, которую хладнокровно нейтрализует Исмаили.

24. Затяжная атака "Шахтера" завершается навесом Срны - мяч в воздухе пересек линию ворот.

25. Антунеш и Срна столкнулись в верховой борьбе - португалец получил повреждение. Пауза в игре.

26. Рыбалка с Антунешом разыграли мяч на фланге, но португалец нарушил правила на Косте.

27. Лэнс выходил один на один с вратарем после отличного паса Рыбалки, но судья зафиксировал "вне игры".

28. "Шахтер" шёл в атаку, но Коста нарушил правила на фланге.

29. Ракицкий грубо нарушил правила в борьбе с Антунешом. Судья не показывает желтую карточку.

30. Беланда подавал штрафной, но Срна выбил мяч из штрафной в борьбе с Лэнсом.

31. Еще одну фланговую атаку "Динамо" блокирует воздесущий Тайсон.

32. Теперь Ярмоленко отработал в защите, в борьбе с Исмаили.

33. Кравец завозился с мячом в центре поля, в потенциально опасной атаке "Динамо".

35. Беланда бил по воротам с опасной дистанции после паса Лэнса - выше ворот.

36. Горняки раз за разом не могут преодолеть крайне насыщенную сегодня оборону "Динамо".

37. Исмаили прострелил низом с фланга - Хачериди выбил мяч подальше от ворот.

38. Тейшейра опасно пробивал по воротам - Шовковский переводит мяч на угловой.

39. После навеса с углового горнякам так и не удалось завершить атаку ударом.

40. Срна и Антунеш боролись за мяч, и хорват якобы нарушил правила. С чем сам Срна категорически не согласен. Телеповтор показывает, что Антунеш симулировал.

41. Предупреждение Тайсону - грубая игра против Ярмоленко. Опаснейший штрафной для "Динамо".

42. Ярмоленко пробил штрафной - Пятов забрал мяч.

43. Хачериди имеет беседу с судьей после столкновения с Пятовым.

44. Ответ "Шахтера" прервали защитники "Динамо" - Рыбалка выбил мяч подальше от ворот.

45. Судья ничего не добавляет к основному времени.

ПЕРЕРЫВ

Крайне напряженным и азартным со стороны обеих команд получился первый тайм. Собственно, по-иному и не могло быть. Команды играли ярко, практически не задерживались в центре поля, постоянно комбинировали и потому, тайм пролетел как одно мгновение. Особо стоит отметить дисциплинированность игроков, не поддававшихся на взаимные провокации. Особо яркий пример в этом плане - Евгений Хачериди.

Стоит ожидать, что во втором тайме игра взорвестя еще больше и мы увидим грубость со стороны обоих соперников. Но, вместе с этим, хотелось бы увидеть и голы. Пока матч не радует реализованными моментами...

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

49. Хачериди локтем зацепил Луиса Адриано - травма у бразильца.

50. Гладкий, Бернар и Марслос разминаются у "Шахтера" - готовит усиление Мистер.

51. Коста пробивает штрафной - Шовковский легко забирает мяч.

52. Горняки прессингуют гостей на чужой половине поля.

53. Лэнс прошел по флангу почти до штрафной соперника и упал - судья не реагирует.

54. Предупреждение Хачериди - за срыв контратаки.

55. Исмаили навешивал в штрафную - Антунеш грудью сбросил мяч в руки Шовковскому.

56. Беланда нарушил правила на Исмаили. Не умышленное нарушение игрока "Динамо".

57. Штрафной били динамовцы - Рыбалка бил в угол, Пятов спокойно забрал мяч.

58. Горняки разыгрывают мяч на своей половине поля. Небольшая пауза в игре.

59. Ответ "Динамо" прервал Фред грубым нарушением правил на Сидорчуке. Снова бурлят эмоции на поле.

60. Ярмоленко не сумел приянть диагональный пас от партнеров на фланге, атака сорвана.

61. Антунеш отдал пас на Сидорчука, но тот в борьбе с Кравцовым мяч упустил за линию ворот.

62. Горняки идут в атаку, но плотная насыщенная оборона "Динамо" вновь перекрыла все подступы к воротам.

63. Судья прерывает игры из-за задымления на стадионе. Разрывы петард звучат постоянно на протяжении последих трех минут.

64. "Отличились" болельщики "Динамо". Взрывы не прекращаются.

65. Игра возобновлена.

66. Срна опасно подавал штрафной, но Ракицкий сфолил в чужой штрафной площади. Атака сорвана.

67. Задымение на стадионе присутствует до сих пор, но разрывы петрад прекратились.

68. Фред опасно простреливал в штрафную - мяч выбили защитники "Динамо".

69. Предупреждение Адриано - грубая игра против Ярмоленко.

70. Ярмоленко уходит за пределы поля, но травма, кажется, несерьезная.

71. Кравец прошел в чужую штрафную площадь, но не смог продолжить комбинацию в борьбе с оппонентом.

72. Кривцов получил повреждение и сам же выбил мяч в аут.

73. Замена у "Динамо" - Мбокани вместо Кравца.

74. Замена у "Шахтера" - Кучер вместо Кривцова.

75. Луис Адриано нарушил правила в столкновении с Рыбалкой. Грубая игра идет... За минуту до этого Драгович грубо нарушил правила на Тейшейре.

77. Степаненко опасно пробил низом с дальней дистанции - Шовковский надежен.

78. Предупреждение Ракицкому - грубая игра против Ярмоленко.

79. Замена у "Шахтера" - Бернард вместо Косты.

80. И еще одна замена у "Шахтера" - Фред вместо Тайсона.

81. Хотичные атаки обеих команд, которые без труда прерывают защитники.

82. Замена в "Динамо" - Буяльский вместо Сидорчука.

83. Атаку "Шахтера" срывает Бернард, оказавшийся в оффсайде.

84. Замена у "Динамо" - Гусев вместо Лэнса.

85. Бернард теряет мяч на фланге срывая очередную атаку горняков.

86. Тейшейра вновь ошибся в атаке при передаче. В который раз...

87. ПЕРЕКЛАДИНА спасет "Динамо" от гола... "Шахтер" штурмует ворота соперника.

88. Мяч перед ударом Адриано попал в руку игроку "Динамо", но эпизод уже заигран.

89. Ответ "Динамо" - Ярмоленко бьет в сетку с другой стороны ворот. Мяч прошел рядом со штангой...

90. Буяльский пострадал в боьбе с Кучером. Сильное повреждение у игрока "Динамо".

90+1. Судья добавил 6 минут к основному времени игры.

90+2. Вновь болельщики "Динамо" устроили дымовую завесу на стадионе. Судья игру уже не останавливает.

МАТЧ ОКОНЧЕН!

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