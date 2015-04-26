Кличко победил Дженнингса и защитил чемпионские титулы

В Нью-Йорке завершился титульный бой Владимира Кличко и Брайанта Дженнингса, в котором украинский чемпион защитил все свои пояса.

Бой получился не самым зрелищным, так как оба соперника часто клинчевали, а Кличко в середине боя сначал получил замечание от рефери, а затем и вовсе лишился 1 балла.

Тем не менее, преимущество украинца по ходу боя было очевидным, и результатом 12 раундов стало единогласное решение судей присудить победу действующему чемпиону - 116:111, 116:111, 119:109.

УНИАН провел текстовую онлайн-трансляцию боя, по которой можно проследить за ходом поединка.

По достоинству оценил бойцовские качества оппонента после боя и сам украинский чемпион: "Очень конкурентный соперник, хорошая скорость рук, очень атлетичный. У него было большое желание победить. Он дал мне хороший вызов, и он еще многим оппонентам испортит карьеру и статистику", - отметил Кличко после боя.