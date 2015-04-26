УПЛ, 21-й тур, "Днепр" - "Ильичевец": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Днепропетровске проходит матч 21-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Днепр" принимает мариупольский "Илиичевец".

В этой игре встречаются команды, которые занимают 3-е и предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице.

С одной стороны, триумфаторы четвертьфинала Лиги Европы в сжатые сроки должны перестроиться на внутренние реалии. А с другой, скорее всего, теперь основная нагрузка ляжет, как и неделю назад, на игроков, которым не выпало преодолевать «Брюгге». Календарь пока что в этом способствует днепропетровцам, ведь наиболее серьезные соперники и испытания в кадендаре их ожидают в мае.

«Ильичевец» же даже в боевой форме и оптимальном составе во время поездок в гости к «Днепру» очень редко не ждало разочарование. Даже голы приазовцев здесь случались реже, чем раз в две встречи. Поэтому шансы догнать или приблизиться к «Шахтеру» у команды Мирона Маркевича, учитывая соперника, куда выше, чем у Николая Павлова сберечь хотя бы минимальный отрыв от «Карпат».

На котировках букмекерских контор также явным фаворитом является "Днепр". На победу хозяев поля ставки принимаются с коэффициентом 1,15 к 1, в то время как на ничью - 6,60 к 1, а на победу "Ильичевца" - 14,82 к 1.

Видеотрансяцию матча "Днепр" - "Ильичевец" проводит УНИАН и телеканал 2+2.