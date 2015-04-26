УПЛ, 21-й тур, "Карпаты" - "Олимпик": видео онлайн-трансляция (трансляция окончена)

Сегодня во Львове проходит матч 21-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимают на своем поле донецкий "Олимпик".

В этом матче сошлись аутсайдер нынешнего сезона "Карпаты", занимающие последнее 14-е место в таблице, и находящийся на 9-м месте донецкий клуб.

К личной игре соперники подходят без побед в весенней части Чемпионата ПЛ. Тем не менее, лучшие шансы исправить текущую статистику имеют «Карпаты». Львовяне в последние полтора месяца не проваливались - в частности, так как это было в Киеве во время знакомства с дебютантом лиги, когда "Карпаты" проиграли со счетом 0:1. Кстати, по признанию самих игроков львовского клуба, тот матч был одним из худших в сезоне. Сейчас же хозяева планомерно идут к тому, чтобы покинуть последнюю строчку.

«Олимпик» после отпуска потерял довольно много (в зимнюю паузу входил в пятерку сильнейших в таблице УПЛ), но на статус элитного клуба по итогам соревнований, это повлиять уже не может. От донетчан не стоит ждать покорности, ведь любой спортсмен не захочет соглашаться с продолжением 6-матчевой серии поражений. Тренер команы Роман Санжар обещал реакцию на безвольную игру подопечных, не раскрывая широкой общественности свои методы. За результатами внутренней работы можно будет понаблюдать именно в этом матче.

На котировках букмекерских контор фаворитом является львовский клуб. На победу "Карпат" ставки принимаются с коэффициентом 2,17 к 1, в то время как на ничью - 3,29 к 1, а на победу "Олимпика" - 3,08 к 1.

Видеотрансляцию матча проводят УНИАН и телеканал "2+2".