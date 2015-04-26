Бокс, титульный бой Кличко - Дженнингс: онлайн-трансляция

В ночь на воскресенье в нью-йоркском «Мэдисон Сквер Гарден» состоится титульный бой Владимира Кличко.

Украинец в 18-й раз будет отстаивать титул чемпиона мира по версиям IBF и IBO, 14-й раз (после повторного завоевания титула) по версии WBO, 8-й раз – титул суперчемпиона по версии WBA и – 11-й раз – по версии самого авторитетного в мире бокса американского журнала Ring.

Кличко возвращается на американский ринг - Мекку мирового бокса - спустя 7 лет и 2 месяца после предыдущего боя - в Нью-Йорке, с россиянином Султаном Ибрагимовым. Последние 13 боев он провел в Европе, 11 из которых в Германии, и по одному в Швейцарии и России.

Его соперник - 30-летний Брайан Дженнингс, который провел 19 боев, все выиграл (10 - нокаутом). Однако, американец еще ни разу не дрался на высоком уровне, в титульных боях. И его шансы на победу, несмотря на внушительную статистику встреч, считаются минимальными.

На котировках букмекеров коэффициент на победу Кличко составляет 1,05 к 1, в то время как на его соперника – 8 к 1, а на ничью – 30 к 1.

Бой Кличко - Дженнингс в Нью-Йорке начнется около 6.00 утра по киевскому времени. УНИАН проведет текстовую онлайн-трансляцию боя, который покажет телеканал "Интер".

Доброе утро!

Мы начинаем!!!

Бой Кличко - Дженнингс, главное событие полугодия в мировом боксе в целом и вечера в Нью-Йорке в частности, начнется с минуты на минуту.

Минут 10 назад показали картинку из раздевалки Кличко, где мэр Киева Виталий Кличко спарринговал со своим младшим братом. Весьма милая братская поддержка.

Кличко выходит на американский ринг. Спустя 7 лет и 2 месяца...

Дженнингс уже здесь...

Идет представление арбитров. Трое боковых судей - американцы - из Калифорнии, Нью-Йорка и Нью-Джерси. Рефери в ринге - из Канады.

Представление на ринге. Над головой Кличко грозно возвышаются все чемпионские пояса. За спиной - брат, мэр Киева.

Национальные гимны не исполнялись.

БОЙ НАЧАЛСЯ!

1-й раунд: в зале раздается громогласное "Кли-чко, Кли-чко", что очень непривычно для Америки. Дженнингс очень активен, у него крайне неудобная манера ведения боя. Кличко пока присматривается к сопернику и не форсирует события.

2-й раунд: Кличко держит соперника на расстоянии вытянутой руки. В свою очередь, Дженнинг сближаясь утыкается головой в грудь чемпиона. Пока бой не слишком зрелищный.

3-й раунд: Дженнингс пропустил несколько ударов правой прямой, но выдержал их без проблем. Постепенно вырисовывается преимущество украинского чемпиона.

4-й раунд: Дженнингс несколько раз пытался резко идти в атаку, но Кличко легко блокирует атаки. В свою очередь, Владимир "наградил" оппонента несколькими увесистыми ударами. Несомненно, у Владимира уже есть преимущество по очкам.

5-й раунд: Дженнингс больше всего обеспокоен тем, чтобы не пропустить встречный удар от Кличко. Поэтому он крайне осторожен и нивелирует любую активность в этом бою.

6-й раунд: "Ты намного лучше как боксер, тебе просто нужно его перебоксировать" - отметил тренер Кличко в перерыве между 5-м и 6-м раундами. Это явно видно, но "пробить" очень осторожного американца у Владимира пока не получается. Возможно, Дженнингс хочет измотать оппонента. Лишь в концовке раунда Кличко удалось прижать оппонента к канатам.

7-й раунд: Дженнингс пару раз "пробил" оборону соперника, плюс, в середине раунда у него получился апперкот. Таким образом, он обнажил свои козыри и предлагает украинцу вести более активный бой. Пока у Кличко это не получается. В углу, в перерыве между раундами, Владимиру Кличко активно помогает советами Виталий.

8-й раунд: Соперники обменялись мощными ударами в начале раунда, после чего наступило небольшое затишье. Дженнингс вполне комфортно чувствует себя в ринге уже на протяжении 8-ми раундов, что не может не беспокоить.

9-й раунд: Рефери сделал замечание Кличко в середине раунда. Видимо, требует большей активности от чемпиона. Дженнингс в эти минуты более активно ведет бой. Правда, за 35 секунд до конца раунда у Владимира прошла "двоечка". Соперник достойно выдержал удар.

10-й раунд: И вновь рефери в центре внимания - снял 1 балл с Кличко за удержание соперника. Владимир тут же отреагировал, проведя несколько атак и точных ударов. Соперник вновь проявляет хорошую выдержку.

11-й раунд: На последней минуте раунда у Кличко вновь прошли несколько разящих ударов, но соперник держится просто "на отлично". Уже понятно, что бой продлится до конца. Вряд ли в последнем раунде случится что-то экстраординарное.

12-й раунд: Дженнингс за счет скорости попытался атаковать соперника, но у него вновь ничего не получилось. В свою очередь, у Кличко вновь прошли несколько ударов.

Победа Владимира по очкам?...

Да! Победа Кличко единогласным решением судей - 116:111, 116:111 119:109.

Кличко в очередной раз защитил свои чемпионские пояса.

Спасибо за внимание к нашей онлайн-трансляции.