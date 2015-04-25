Спекулянты подняли цены на билеты на бой Мейвезер - Пакьяо до 140 тысяч долларов

Все 17 тысяч билетов на бой между чемпионом мира в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером-младшими и чемпионом в восьми категориях филиппинцем Мэнни Пакьяо распроданы. Билеты поступили в продажу через интернет и были распроданы менее чем за минуту, сообщает sportbox.ru.

Стоимость квитков начиналась от полутора тысяч долларов.

Сейчас определенное количество билетов доступно у спекулянтов, а также на интернет-аукционе. Цена — от 4,5 до 141,5 тысяч долларов.

Как отмечает американский эксперт Крис Мэткович, средняя цена на бой Мейвезера и Пакьяо — 10,859.55 доллара, что немного выше цены билета на финал плей-офф NFL по американскому футболу Super Bowl — 10,466.11.

Бой Мейвезер - Пакьяо состоится 2 мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.