Сборная Украины по хоккею проиграла пятый матч подряд на ЧМ и выбыла в третий дивизион

В Кракове (Польша) завершился матч последнего 5-го тура Чемпионата мира по хоккею среди команд Дивизиона 1А, в котором сборная Украины встречалась с командой Японии и проиграла со счетом 1:3.

Это было пятое подряд поражение украинцев.

В этом матче сборную Украины устраивала только победа в основное время. Имея 1 очко в турнирной таблице (матч с Италией был проигран в овертайме), украинцы уступали 2 балла Японии и могли рассчитывать на 5-е место только в случае полноценной победы и 3 набранных очков.

Стартовая 20-минутка прошла в равной борьбе и без голов. А в середине второго периода, на 29-й минуте, Роман Благой открыл счет после паса Юрия Наваренко. Но, уже спустя 2 минуты соперники сравняли счет, когда точный бросок удался Юширохи Хирано. На 34-й минуте Хироки Уэно вывел сборную Японии вперед, а на 36-й - Дайске Обара увеличил перевес до двух голов, 3:1.

В третьем периоде команды обошлись без забитых голов.

Таким образом, у сборной Украины 1 очко в 5 матчах и команда завершила турнир на последнем месте, выбыв в третий по значимости Дивизион 1В. Там сборная Украины будет выступать в 2016-м году.

Сборная Украины уже выступала в третьем по значимости дивизионе в 2013-м году, выиграв турнир и вернувшись во второй дивизион. До этого, с 1999 по 2007 годы сборная Украины играла в Высшем дивизине ЧМ.

Согласно регламенту соревнований, 6 команд проводят групповой турнир в 5 туров. Две лучшие команды по итогам соревнований попадают в Высший дивизион - компанию 16 сильнейших команд мира, а худшая - опускается в третий по значимости Дивизион 1В.

Чемпионат мира в Кракове (Польша) проходит с 19 по 25 апреля.