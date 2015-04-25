Женская сборная Украины по шахматам выиграла у Армении на ЧМ

В Чэнду (Китай) завершился матч 6-го тура женского командного Чемпионата мира по шахматам, в котором сборная Украины встречалась с командой Армении и выиграла со счетом 2,5:1,5 очка.

Решающей в этом матче стала партия с участием Инны Гапоненко.

Матч с армянками проходил в упорной и приблизительно равной борьбе, в которой три партии завершились вничью. Миром разошлись Анна Музычук - Элина Даниэлян, Анна Ушенина - Лилит Мкртчян и Наталья Жукова - Лилит Галоян.

Решающей оказалась партия на 4-й доске, где Гапоненко играла черными и на 41-м ходу вынудила сдаться экс-россиянку Марию Курсову, которая с сентября 2011 года выступает под флагом Армении.

Таким образом, после 6-ти туров на счету сборной Украины 3 победы, при 1 ничьей и 2 поражениях 7 командных очков, 13 командных.

Чемпионат мира в Чэнду (Китай) проходит с 18 по 29 апреля. По регламенту соревнований 10 лучших команд мира проводят турнир в один круг - по 9 матчей.

Сборная Украины на этом турнире выступает в роли действующего чемпиона мира, отстаивая титул, завоеванный в 2013-м году.