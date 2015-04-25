"Украинские атаманы" проиграли кубинцам и не сумели выйти в плей-офф WSB

В Гаване (Куба) завершился матч 14-го тура Всемирной серии бокса, в котором "Украинские атаманы" противостояли "Кубинским укротителям" и проиграли все пять боев.

В то же время, основные соперники украинцев по турнирной таблице - "Мексиканские воины" - дома разгромили "Британские львиные сердца" - 4:1, а "Команда боксеров России" на выезде была сильнее "Марокканских атласных львов" - 3:2.

Таким образом, украинцы заняли 4-е место в группе, не попали в плей-офф и завершили выступления в WSB нынешнего сезона. «Атаманы» с 27-ю баллами в активе заняли 4-е место в группе А. В следующий раунд соревнований от нашей группы вышли: «Кубинские укротители» (42 очка), «Команда России» (32) и «Мексиканские воины» (28).

«Кубинские укротители» - «Украинские атаманы» 5:0

Весовая категория 52 кг: Йосбани Веитиа Сото «Кубинские укротители» - Азат Усеналиев «Украинские атаманы» - 3:0 (49:46; 50:45; 49:46)

Весовая категория 60 кг: Лозар Альварес Эстрада «Кубинские укротители» - Виктор Славинский «Украинский отаманы» -3:0 (50:45; 49:46; 50:45)

Весовая категория 69 кг: Рониэль Иглесиас Сотолонго «Кубинские укротители» - Олег Зубенко «Украинские атаманы» - 3:0 (50:44; 50:45; 50:45)

Весовая категория 81 кг: Хулио Пераза Ла Круз «Кубинские укротители» - Александр Хижняк «Украинские атаманы» - 3:0 (50:45; 50:45; 50:45)

Весовая категория 91 кг: Лениер Перо Джустиз «Кубинские укротители» - Игорь Шевадзуцький «Украинские атаманы» - 2:1 (47:48; 48:47; 48:47)