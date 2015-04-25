Кличко тяжелее Дженнингса на 7 кг

По ее итогам украинец почти на 7 кг перевесил своего соперника. Он показал на весах 109,5 кг, его соперник – 102, 8 кг, пишет "Апостроф".

Украинский боксер 25 апреля будет защищать титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

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Для 39-летнего Кличко бой станет 67-м в карьере – 63 поединка он выиграл, одержав при этом 53 победы нокаутом и потерпев всего три поражения. 30-летний Дженнингс пока не проиграл ни одного поединка – на его счету 20 побед, 10 из которых были досрочными.

Отметим, в Украине в прямом эфире бой Кличко - Дженнингс покажет телеканал «Интер». Начало трансляция боксерского вечера запланирована на 6 утра по киевскому времени.