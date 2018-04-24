Украина в еврокубках: первый полуфинал за шесть лет

Если в мае 2009-го года в полуфинале играли «Шахтер» и «Динамо», а донецкий коллектив впоследствии выиграл трофей, обыграв в финале немецкий «Вердер», то в нынешнем сезоне чисто украинскую полуфинальную пару могли составить «Днепр» и «Динамо».

К сожалению, «Динамо» не повезло. У команды прошел пик формы, а соперник уровня бельгийского «Брюгге» был один - и он достался «Днепру» - остальные были гораздо выше классом. Попавшаяся киевлянам итальянская «Фиорентина» внешне легко и изящно оставила команду Сергея Реброва за бортом еврокубка.

Другое дело – «Днепр». Получив максимально удобного соперника, днепропетровская команда использовала свой шанс по максимуму. По крупицам собирая свое превосходство, она дожала соперника в самом конце второго матча. Это была поистине трудовая, волевая победа. Победа, которую мало кто ждал, и в которую практически никто не верил.

По факту, «Днепр» стал самой успешной командой не только Украины, но и всего постсоветского пространства. Ведь до полуфинала еврокубков в нынешнем сезоне не дошел никто, кроме команды, которая крайне неровно проводит сезон на внутренней арене, а в плей-офф Лиги Европы вышла только благодаря случайному стечению обстоятельств.

«Днепр» - вход в историю

«Днепр» поочередно прошел в плей-офф «Олимпиакос», «Аякс» и «Брюгге». Да, жребий к команде был вполне благосклонен и избавил от сомнительного удовольствия померяться силами с опасными испанцами или итальянцами. Однако здесь уместно вспомнить поговорку о том, что везет тому, кто везет.

Наконец, «Днепр» не уступил «Брюгге» в первом матче. Не уступил не только по счету, но и по игре. В абсолютно равной борьбе шансы вырвать победу имели и те, и другие, но воспользоваться ими не смогли. Зато киевский матч проходил уже по совсем другому сценарию, когда хозяева уверенно диктовали свои условия сопернику. «Днепр» был предельно осторожен, неукоснительно выполняя предмачевую установку. Уже после финального свистка Маркевич рассказал, что просил своих подопечных не лезть вперед и терпеливо дожидаться своего шанса. Кроме того, задача не пропустить была приоритетной. И «Днепр» ее выполнил. К слову, на «Олимпийском» в этом сезоне не забил не только «Брюгге», но и «Олимпиакос» с «Аяксом».

Шанс пришел под занавес основного времени, когда многие уже приготовились к крайне нервному и непредсказуемому овертайму. Но «Днепр» сполна воспользовался своей возможностью. Евгений Шахов продемонстрировал хладнокровие зрелого мастера, оказавшись на отличной позиции перед воротами соперника в решающий момент. А дальше – дело техники. Оборона Маркевича в этот вечер была слишком хороша для безликой атаки «Брюгге».

Таким образом, «Днепр» переписал собственную историю. Если раньше наивысшим достижением команды считался выход в четвертьфинал Кубка европейских чемпионов (предшественник Лиги чемпионов), то теперь - выход в полуфинал Лиги Европы.

«Наполи» - грозный фаворит

В полуфинале украинскую команду ждет противостояние с итальянским «Наполи», поочередно обыгравшим в плей-офф турецкий «Трабзонспор», московское «Динамо» и немецкий «Вольфсбург».

К сожалению, для «Днепра», именно сейчас «Наполи» набрал свою лучшую форму в этом сезоне. В результате длительного спада неаполитанцы выбыли из первой тройки команд чемпионата Италии и имеют призрачные шансы туда вернуться в концовке сезона. Это значит, что путевка в Лигу чемпионов-2015/16 команде не «светит». Но есть запасной вариант стать ее обладателем – выиграть Лигу Европы. И «Наполи» сделает все возможное, чтобы достичь цели таким путем. Победа во втором по значимости еврокубке для неаполитанцев - вполне посильная и реальная задача.

Неровный сезон в исполнении команды стал причиной для многочисленных разговоров об отставке тренера неаполитанцев, испанского специалиста Рафаэля Бенитеса. Слухи о скорой смене тренера всплывали не один раз по ходу сезона, поскольку он так и не стал своим в Неаполе, у него не складываются отношения с клубным руководством, но он как никто умеет добиваться результата в кубковых турнирах. Это он выигрывал Лигу чемпионов с английским «Ливерпулем», это он выигрывал Кубок УЕФА (предшественник Лиги Европы) с испанской «Валенсией» и Лигу Европы – с «Челси».

Сейчас возможность ухода Бенитеса из «Наполи» тоже обсуждается. Поговаривают, что его вновь ждет «Ливерпуль». Именно в этом клубе он провел свои лучшие тренерские годы и именно в этом городе он чувствует себя максимально комфортно. Неслучайно здесь до сих пор живет семья Бенитесаю. В доме, который он не захотел продавать после ухода из клуба.

Но, в любом случае, до конца сезона никто менять тренера не будет. Команда на подъеме, а выигрыш Лиги Европы – приоритетная задача. И почему бы Бенитесу, напоследок, не выиграть еще один еврокубок?... Собственно, перед своим уходом из «Челси», в 2013-м году, он сделал то же самое.

«Днепр» и «Наполи» имеют собственную, пусть и не богатую, историю личных встреч. На групповом этапе Лиги Европы-2012/13, того самого, когда Бенитес тренировал «Челси» и выиграл турнир, его будущий клуб «Наполи» встречался с «Днепром» и обменялся победами. На «Днепр-Арене» в Днепропетровске хозяева выиграли со счетом 3:1, а в Неаполе пришел черед брать реванш «Наполи» - 4:2. Кстати, это было единственное поражение «Днепра» на групповой стадии в том сезоне. С 5-ю победами и 15 очками команда уверенно вышла в плей-офф с 1-го места, но уже в 1/16 финала, по сумме двух игр, уступила скромному швейцарскому «Базелю» - 1:1 и 0:2. «Наполи» тогда также вышел в плей-офф (со 2-го места в группе), где также уступил в 1/16 финала – чешской «Виктории» (Пльзень) – 0:3 и 0:2.

Что нужно предпринять «Днепру» сейчас? В принципе, ничего особенного. Команда должна стараться играть в свою игру, максимально рациональную и осторожную, и выжидать своего шанса. Совершенно точно можно сказать, что «Днепр» не обречен. Выдержка и дисциплинированность команды, как в обороне, так и в атаке, уже позволили ей пройти не одного соперника, который изначально считался фаворитом.

Наконец, на стороне «Днепра» то обстоятельство, что Лига Европы – кладезь сенсаций. Во втором по значимости еврокубке было очень много сенсационных финалистов – португальская «Брага», английские «Фулхэм» и «Мидлсбро», испанский «Алавес»... И почему бы «Днепру» не стать еще одним?

«Динамо» - с хорошей перспективой

Киевское «Динамо», несмотря ни на что, завершило евросезон с высоко поднятой головой. Да, команда откровенно провалили обе игры против «Фиорентины», но ведь до этого были отличные матчи против того же «Эвертона». Да и вообще на протяжении сезона подопечные Сергея Реброва смотрелись настолько убедительно, что недавние времена Газзаева–Блохина казались чем-то совсем нереалистичным. «Динамо» в нынешнем сезоне показало главное – команда возвращается на позицию лидера в украинском футболе, а в европейском готова биться на равных и преподносить сюрпризы. Сейчас болельщикам «бело-голубых» стоит запастись терпением и ждать следующий сезон.

У противостояния киевского «Динамо» и итальянской «Фиорентины», как оказалось, было два ключевых момента. Первый случился уже в компенсированное время киевского матча, когда флорентийцы забили крайне важный гол на выезде. Второй ключевой момент – удаление Ленса на 40-й минуте ответной встречи. Сразу после него динамовцы пропустили гол в свои ворота, и стало окончательно ясно, что дальше пойдет «Фиорентина». Даже несмотря на то, что впереди был еще целый тайм игры.

Говорить о том, что судейство было предвзятым, не приходится в принципе. Этот вопрос не поднимали после игры даже в стане «Динамо». Только капитан Шовковский обмолвился о том, что судья мог давать карточку Лэнсу, а мог и не давать. Более того, следует признать, что, если бы итог двухматчевого противостояния был иным, это стало бы вершиной футбольной несправедливости. В обоих матчах «фиалки» переиграли киевлян по всем параметрам. Более того, иногда складывалось впечатление, что отношения выясняют соперники совершенно разного уровня, и один из них на голову сильнее другого.

Уровень игры, продемонстрированный в матчах с итальянцами, показал, что динамовская команда уже прошла пик своей формы. Команда Реброва выплеснулась без остатка в ответном матче ¼ финала против английского «Эвертона», и на противостояние с «Фиорентиной» козырей у нее не осталось. Можно говорить о некоем спаде, признаки которого ощущаются даже на уровне чемпионата Украины. Достаточно вспомнить ничью с луганской «Зарей» (2:2) и абсолютно провальный первый тайм игры против луцкой «Волыни». На фоне «Фиорентины» откровенно плохая готовность команды Реброва ощущалась буквально в каждом игровом эпизоде, и подопечные Винченцо Монтеллы не оставили украинскому клубу ни единого шанса.

Во Флоренции киевлянам обязательно нужно было забивать, из-за чего Ребров избрал атакующий вариант стартового состава. Именно так можно трактовать появление в основе Буяльского, а не Сидорчука. Однако этот ход не сработал. Киевская полузащита была полностью подавлена соперником. Впереди «Динамо» практически ничего не создало. А первый удар по воротам соперника динамовцы нанесли только на 28-й минуте. К этому моменту в ворота Шовковского вполне могло влететь несколько мячей…

Кроме того, довольно странной показалась замена Лукаша Теодорчика на Олега Гусева за считанные секунды до окончания первого тайма. Не потому, что Теодорчик в этот вечер был плох (а он был действительно плох). Удивила спешка – замену можно было сделать и в перерыве. Удивило и решение Реброва оставить команду без единственного форварда в тот момент, когда его команде нужно было забить хотя бы один гол. Напомним, вчера вечером тренер не мог рассчитывать на двух других своих нападающих – Кравца и Мбокани. В общем, номинального форварда на второй тайм в составе «Динамо» не оказалось.

В результате, «Динамо» абсолютно заслуженно уступило по всем статьям. Но, повторимся, это не повод для самобичевания. Сезон в целом команда проводит достаточно ровно и на высоком уровне. Фундамент, который Сергей Ребров закладывает сейчас, обязательно даст знать о себе в будущем. Тем более, что в следующем году команда, скорее всего, будет играть на совершенно другом уровне – в самой престижной в Европе Лиге чемпионов УЕФА.

Кирилл Стадниченко