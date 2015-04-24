Маркевич считает, что "Днепру" нужно спокойно и с уверенностью играть в полуфинале Лиги Европы с "Наполи"

Об этом он заявил пресс-службе ФК "Днепр".

"Сила и мастерство итальянских команд известны, - отметил Маркевич. - «Наполи» — сильный соперник. Собственно, на этой стадии уже все команды такого уровня. В четвертьфинале неаполитанцы обыграли очень сильный «Вольфсбург». Это о многом говорит. Но будем готовиться, изучать особенности соперника. Будет интересно сыграть с такой командой. Никакой боязни у нас нет, да и вообще на таких стадиях турнира нужно уже выходить спокойно и играть с уверенностью в своих силах".

Как сообщал УНИАН, сегодня состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы, согласно которой "Днепр" сыграет с итальянским "Наполи". Первый матч состоится 7 мая в Неаполе, ответный - 14 мая, в Киеве.

Ранее, на стадии 1/4 финала "Днепр" по сумме двух игр обыграл бельгийский "Брюгге" (0:0, 1:0), впервые в истории выйдя в полуфинал еврокубковых соревнований.