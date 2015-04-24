Украинский биатлонист Седнев дисквалифицирован на 2 года за применение допинга

Об этом сообщается в пресс-релизе IBU.

Сообщается, что положительную допинг-пробу украинец сдал 22 января. 2013 года в Антхольце (Италия). Двухлетняя дисквалификация будет отсчитываться с 15 декабря 2014 года.

Вердикт IBU спортсмен имеет право обжаловать в течении 21 дня с момента публикации решения в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Как сообщал УНИАН, 11 января Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о позитивном анализе допинг-пробы А бывшего биатлониста сборной Украины Сергея Седнева. После первоначальной проверки в 2013 году Седневу не было сообщено о положительной пробе и только после повторной проверки в декабре 2014 года пришло сообщение об обнаружении неопределенного запрещенного препарата. Федерация биатлона Украины, в соответствии со ст. 6.5 Антидопинговых правил IBU, провела внутреннее расследование, в результате которого спортсмен не смог пояснить или опровергнуть факт применения им запрещенных веществ.

Седнев завершил карьеру в декабре 2014 года. Он является бронзовым призером Чемпионата мира-2011 в эстафете, а также серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы-2009 и Универсиады-2007.