Жеребьевка 1/2 финала ЛЧ: "Барселона" - "Бавария", "Ювентус" - "Реал"

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Согласно регламенту, посева на этом этапе не было, все команды были в одной корзине, а представители одной национальной Ассоциации могли встретиться между собой. Команда, шар с названием которой был вытянут первым, является хозяином первой игры, а второй - ответной игры.

В результате жеребьевки сформировались пары: "Барселона" (Испания) - "Бавария" (Германия), "Ювентус" (Италия) - "Реал" (Испания)

Матчи 1/2 финала Лиги чемпионов пройдут 5-6 и 12-13 мая.