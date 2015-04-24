Жеребьевка 1/2 финала ЛЧ: "Барселона" - "Бавария", "Ювентус" - "Реал"
13:25, 24 апреля 2015Спорт
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В штаб квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов, по результатам которой определились пары
На Кубок европейских чемпионов осталось четыре претендента / uefa.com
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Согласно регламенту, посева на этом этапе не было, все команды были в одной корзине, а представители одной национальной Ассоциации могли встретиться между собой. Команда, шар с названием которой был вытянут первым, является хозяином первой игры, а второй - ответной игры.
В результате жеребьевки сформировались пары: "Барселона" (Испания) - "Бавария" (Германия), "Ювентус" (Италия) - "Реал" (Испания)
Матчи 1/2 финала Лиги чемпионов пройдут 5-6 и 12-13 мая.
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