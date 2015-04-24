Лига Европы: "Днепр" вышел в полуфинал, "Динамо" оступилось

В Киеве и Флоренции завершились ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы с участием украинских клубов, в которых днепропетровский "Днепр" обыграл бельгийский "Брюгге" со счетом 1:0, а киевское "Динамо" проиграло "Фиорентине" - 0:2.

"Днепр" вышел в полуфинал второго по значимости еврокубка.

Игра на столичном НСК "Олимпийский" проходила с заметным преимуществом "Днепра", а единственный гол в самой концовке, на 82-й минуте, забил Евгений Шахов. Руслан Ротань выдал пас в штрафную гостей, где Шахов спокойно разобрался с вратарем бельгийцев - 1:0.

С учетом ничьей в первом матче (0:0) "Днепр" вышел в полуфинал.

В параллельно проходившем во Флоренции матче "Фиорентина" - "Динамо" хозяева поля имели явное преимущество. К тому же, в концовке первого тайма киевляне остались в меньшинстиве, когда был удален с поля Джермейн Лэнс. В итоге, хозяева забили два безответных гола и с учетом ничьей в первой игре в Киеве (1:1) вышли в полуфинал.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом событий.

В пятницу состоится жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы УЕФА, по итогам которой "Днепр" узнает своего соперника.