Платини передаст кубок Лиги чемпионов Лужкову

3 апреля в Москве, в ГУМе, пройдёт церемония передачи кубка Лиги чемпионов. Представители "Милана", который сейчас владеет трофеем, передадут его городу, принимающему очередной финал лиги, сообщает Чемпионат.ру.

Точнее, миланцы передадут кубок президенту УЕФА Мишелю Платини, а уже тот вручит его мэру Москвы Юрию Лужкову. В церемонии также примут участие президент РФС Виталий Мутко и посол финала лиги этого года Ринат Дасаев.

Кубок чемпионов доставят в Москву представители УЕФА, которые уже забрали трофей из клубного офиса в Милане.