Сборная Украины по хоккею проиграла четвертый матч подряд на ЧМ

В Кракове (Польша) завершился матч 4-го тура Чемпионата мира по хоккею в Дивизионе 1А, в котором сборная Украины проиграла команде Венгрии со счетом 2:4, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинцы вели по ходу игры со счетом 2:0.

На протяжении двух периодов матча игроки сборной Украины на равных сражались с оперником и вели в счете. Если в первом периоде команды не забивали голов, то во втором отличились сразу трижды. Счет на 5-й минуте открыл Роман Благой, завершивший комбинацию с участием Андрея Михнова и Игоря Кугута. А спустя 10 минут, на 35-й, преимущество украинцев увеличил Артем Гниденко, замкнувший точным броском трехходовку с участием Романа Благого и Андрея Михнова - 2:0.

Впрочем, уже до конца периода натурализованный канадец в составе команды Венгрии Эндрю Сарауэр сократил отставание в счете - 1:2. А в решающей третьей 20-минутке игры, соперник забросил три безответные шайбы. Причем, сделал это соперник в течении последних 10 минут игры. На 52-й минуте Даниэль Когер сранвял счет, на 57-й Сарауэр сделал дубль и вывел венгров вперед, а спустя минуту, на 58-й, Иштван Софрон забил последнюю шайбу в ворота украинцев - 4:2.

Таким образом, сборная Украины потерпела 4 поражения по итогам 4-х туров у команды 1 очко (матч против Италиии был проигран в овертайме) и последнее 6-е место в турнирной таблице.

Таким образом, для того чтобы остаться на следующий год во втором по значимости Дивизионе 1А, украинцам необходимо в основное время выигрывать у команды Японии (на данный момент - 3 очка, 5-е место). Победы в овертайме или в серии буллитов будет недостаточно.

Согласно регламенту соревнований, 6 команд проводят групповой турнир в 5 туров. Две лучшие команды по итогам соревнований попадают в Элитный дивизион - компанию 16 сильнейших команд мира, а худшая - опускается в третий по значимости Дивизион 1В.

Чемпионат мира в Кракове (Польша) проходит с 19 по 25 апреля.