Владимир Кличко: новое покорение Америки

Нынешний бой, по большому счету, считается «очередным». Ведь в нем Кличко в 18-й раз будет отстаивать титул чемпиона по версиям IBF и IBO, 14-й раз (после повторного завоевания титула) по версии WBO, 8-й раз – титул суперчемпиона по версии WBA и – 11-й раз – по версии самого авторитетного в мире бокса американского журнала Ring.

И все-таки, в этом бою есть своя особенность, своя изюминка. 25 апреля в Нью-Йорке состоится возвращение Кличко на американский ринг. Спустя 7 лет и 2 месяца после боя младшего из братьев против россиянина Султана Ибрагимова (23 февраля 2008 года), Владимир впервые ступит на заокеанский помост. На протяжении 13 боев, подавляющее большинство из которых украинский чемпион провел в Германии (лишь по одному – в швейцарском Берне и Москве) американская публика была лишена возможности воочию лицезреть титульные бои супертяжеловесов с участием «Доктора Стальной молот». И вот, этот момент настал.

Долгие годы отсутствия на американском ринге объяснялись по-разному, хотя превалирующей всегда была одна версия – за океаном публике элементарно не интересны события, где нет своих атлетов, не за кого поболеть. И пока в Америке не появится свой собственный сильный боксер-тяжеловес, способный претендовать на чемпионский титул, ожидать боев на американской земле в самой престижной весовой категории не стоит в принципе. Время показало, что эта версия была наиболее верной. Как только на боксерском небосклоне взошла звезда Брайанта Дженнингса, дорога для боев за звание чемпиона мира в Америку моментально была открыта.

Путь в Америку – это всегда перспективный рынок, гонорары, явно превосходящие европейские, самый продвинутый спортивный маркетинг, отлаженный годами, намного более эффективный, чем в Старом свете. И сказать, что Кличко не стремился все эти годы вернуться на американский ринг было бы явным лукавством. Да, братья уже давно обосновались в Европе, да, в Германии их знают и любят ничуть не меньше, чем в Украине, наконец, украинским болельщикам братьев Кличко в Гамбург или Берн (а, тем более, в Москву), добираться куда проще, нежели в Нью-Йорк – но, все же, никто не отменял постулат о том, что Америка – Мекка бокса. И драться там – наивысшее признание в мировом боксе.

К тому же, младший Кличко еще до конца не сказал своего веского слова в мировом боксе. Причиной тому – пояс WBC, в свое время оставленный старшим братом Виталием ради политической карьеры и работы в должности мэра Киева. И новая цель Владимира, возможно, последняя в карьере – завершить боксерскую жизнь в статусе абсолютного чемпиона мира, со всеми четырьмя поясами. А чемпионом мира по «недостающей» версии WBC на данный момент как раз является американец – Деонтей Уайлдер. Команда Кличко постоянно ведет переговоры с менеджерами Уайлдера относительно объединительного боя, а лишнее появление перед заокеанской публикой (напоминание о себе) только дополнительный козырь для менеджеров украинца в этих переговорах.

Недаром основным тезисом Кличко на финальной предматчевой пресс-конференции с Дженнингсом, состоявшейся в минувший вторник, было то, что Владимир вовсе не собирается завершать карьеру. «Что может быть круче, чем быть лучшим в мире и получать деньги за то, что бьешь людей?, — отшутился Владимир. — Пока у меня будет здоровье и мотивация, я буду продолжать боксировать. Я не чувствую себя старым, плохим или медленным. А то, как давно я являюсь чемпионом, сколько защит титула я провел… Я не хочу сравнивать себя с великими Джо Луисом и Ларри Холмсом, я до сих пор равняюсь на них".

Кроме того, Кличко вспомнил о своем первом профессиональном опыте в Нью-Йорке: "15 лет назад я дрался в андеркарте поединка Леннокс Льюис — Майкл Грант, это было мое первое появление на Madison Square Garden и HBO. 15 лет прошло, а я все еще в строю. За это время я побил многих бойцов. Теперь это Брайант Дженнингс. Сегодняшняя пресс-конференция была первым ударом захватывающего боя, который состоится в эту субботу".

Впрочем, не стоит забывать о главном на текущий момент. Для того, чтобы претендовать на титул абсолютного чемпиона, Кличко нужно еще… да, побить этого самого Дженнингса.

А этот уже далеко не молодой человек (в сентябре Брайанту исполнится 31 год) является весьма перспективным боксером. К своим 30-ти он уже провел 19 боев, ни разу не проиграл и даже не дал свести бой вничью – 19 побед. При этом, 10 боев были завершены досрочно, победой нокаутом. Статистика, что и говорить, весьма впечатляющая. Впрочем, впечатляющая эта серия только по цифрам. А вот по именам… Красноречивым является факт – за всю свою предыдущую карьеру Дженнингс не заработал столько, сколько заработает всего за один выход на ринг в Нью-Йорке против Кличко.

По данным СМИ, из призового фонда, который в основном формирует владеющий эксклюзивными право на телетрансляцию американский телеканал HBO, Дженнингс получит 1,2 миллиона долларов. Это второй по величине гонорар среди 10 последних соперников Владимира. Больше, причем многократно больше, заработал только харизматичный британец Дэвид Хэй – $12,5 млн. Но ведь тогда и «цена вопроса» была совсем другой: в бою, состоявшемся 2 июля 2011 года в Гамбурге, на кону стоял, в частности, пояс чемпиона WBA, который Хэй незадолго до этого отобрал у россиянина Николая Валуева. Все остальные пояса на тот момент принадлежали братьям Кличко (Виталий еще был действующим спортсменом). Разумеется, менеджеры Кличко «за ценой не постояли». И Владимир выиграл тот бой единогласным решением судей.

Для новичка «большого бокса» Дженнингса, впервые дерущегося на столь высоком уровне, и 1,2 миллиона – сумма достаточно впечатляющая. И он уже отрабатывает ее сполна, еще до боя наговорив всякого. Как водиться в боксе, шоу начинается задолго до самого боя. «У Кличко есть слабые места. Нужно только пересмотреть все его бои и понять, где они находятся. Они появляются у него из боя в бой. Может быть, он забыл о них, так как давно не боксировал с такими ребятами, каким проигрывал. Я постараюсь напомнить ему об этом. Мое главное преимущество – мой возраст. Молодость никогда нельзя сбрасывать со счетов. Кроме того, скорость. Скорость также является моим преимуществом. Эти мои качества наиболее очевидны. Я не сомневаюсь, что Кличко меня недооценивает, смотрит мне за спину. Я? Я никогда не делаю ничего подобного и не смотрю дальше первого удара гонга. 25 апреля будет твориться история, и творить её буду я. Одному из нас уготовано поражение, и я точно знаю, что не мне. Хватит уже разговоров, я готов к бою!», - безапелляционно заявляет американец порталу vRINGe.

Что-то до боли знакомое… Так говорил болгарин Кубрат Пулев, перед боем, состоявшимся осенью прошлого года в немецком Гамбурге, так говорил австралиец Алекс Леапаи перед боем годичной давности в другом немецком городе – Оберхаузене, может, более осторожно, но, приблизительно так же говорил Александр Поветкин – перед боем в октябре 2013 года в Москве… Да кто только так не говорил! Напомнить результаты?..

…А результат всегда одинаков – против Владимира Кличко нет приема уже более 11 лет. Третье и последнее поражение в своей карьере он потерпел 10 апреля 2004 года, в бою с Лаймоном Брюстером. Спустя 3 года, в июле 2007-го, Кличко, кстати, отомстил сопернику – да так, что секунданты американца выбросили на ринг белое полотенце между 6-м и 7-м раундами. В середине боя…

На данный момент на счету Владимира Кличко 63 победы в 66 боях. Ни одной ничьей. 53 победы – нокаутом. Профессиональная карьера, которая длится с 16 ноября 1996 года. Предыдущий бой – с Пулевым – состоялся 15 ноября 2014-го. Карьера, длиною 18 лет. Из которых 15 Кличко-младший является чемпионом мира хотя бы по одной из версий (WBO, WBA или IBF). В субботу эта карьера может продлится еще на полгода.

Дженнингсу ли ее прерывать? Спору нет, в истории есть масса примеров, когда молодые и амбициозные в одночасье рушили карьеры самых маститых чемпионов. Но что-то подсказывает, что это далеко не тот случай. Слишком бравурно (и одновременно – нервно) ведет себя этот претендент. Слишком вызывающе. Не от неуверенности в себе ли весь этот эпатаж?

Кличко, как обычно, методично готовится. Да, в этот раз он поменял уже родные для себя Альпы на Новый свет. Но, с его ли опытом переживать из-за таких мелочей?.. К тому же, он уже неоднократно проводил бои в Америке и знает, как к ним готовиться. Он подчеркнуто корректен к сопернику перед боем. Он сосредоточен, избегает всего лишнего-ненужного, что может помешать перед боем.

Кличко – профессионал. Он никогда не позволяет себе опускаться ниже определенного уровня: готовиться к бою спустя рукава, высказывать неуважение к оппоненту, распыляться по мелочам... И именно в этом – залог его постоянных успехов. Плюс, разумеется, мастерство и талант. Все-таки, не единожды и далеко не один специалист в мировом боксе заявлял – равных братьям Кличко в супертяжелом весе нет и в ближайшем будущем не предвидится.

Именно поэтому бой, который пройдет в ночь на воскресенье в Нью-Йорке, поклонниками Владимира ожидается с изрядной долей спокойного оптимизма и уверенности. Украинский чемпион не позволит себе отойти от правил, а его соперник… Уж слишком неравны силы в предстоящем бою. Вездесущие букмекеры это подтвердят – коэффициент на победу Кличко 1,05 к 1, его соперника – 8 к 1, на ничью – 30 к 1.

Кажется, вопросов больше нет…

Кирилл Стадниченко