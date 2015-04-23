Мужская сборная Украины по шахматам выиграла у Индии и вышла в лидеры ЧМ

Решающей в этом матче стала партия с участием Юрия Криворучко, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч с командой Индии протекал в преимущественно равной борьбе, где три партии завершились вничью. Так сыграли Руслан Пономарев - Пентала Харикришна, Сетхураман Панаяппан - Василий Иванчук и Сантош Гуджрати Видит - Александ Моисеенко.

А в противостоянии Юрий Криворучко - Кришнан Сашикиран, игравший белыми украинец заставил соперника признать поражение в середине партии, уже на 41-м ходу.

Таким образом, после 5 туров на счету сборной Украины 4 победы при 1 поражении - 8 командных очков и 13 личных.

По итогам тура сборная Украины выйдет на 1-е место в турнирной таблице соревнований, обойдя команду Кубы.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня женская сборная Украины на аналогичном турнире в Чэнду (Китай) проиграла команде Грузии - 1,5:2,5 очка. Украинки после 5-ти туров занимают 5-е место в таблице, набрав 5 командных очков и 10,5 личных.

Мужской и женский командные ЧМ проходят в Армении и Китае с 18 по 29 апреля.