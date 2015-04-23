Глава Международной федерации тенниса не говорил слов о Крыме, которые приписало ему российское агентство

Об этом говорится в заявлении Риччи Битти, которое есть в распоряжении УНИАН.

"Я опровергаю цитаты, приписанные мне российским агентством ИТАР-ТАСС в среду. Теннис - индивидуальный спорт и крымский игрок может представлять любую страну, паспортом которой он обладает", - заявил Риччи Битти, выразив убеждение, что хотя "спорт не может игнорировать политику", его не должны использовать в политических целях.

Читайте такжеВ Крыму будет проводиться футбольный чемпионат с участием 8 командВчера российское агентство ТАСС сообщило, что Риччи Битти заявил, будто крымские теннисисты могут выступать за сборную России, поскольку "Крым - это часть России".