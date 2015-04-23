На чемпионате мира по настольному теннису Украину представят 6 спортсменов
15:45, 23 апреля 2015Спорт
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Тренерский совет Федерации настольного тенниса Украины обнародовал состав национальной команды на Чеміпонат мира-2015.
В Китае состоится Чемпионат мира по настольному теннису / suzhou2015.org
В составе команды на главный турнир года отправятся 6 спортсменов, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
Сильнейшими представителями этого вида спорта в Украине являются: Лей Коу, Иван Катков, Ярослав Жмуденко (мужчины), Маргарита Песоцкая, Татьяна Биленко, Анна Гапонова (женщины).
Чемпионат мира по настольному теннису будет проходить с 26 апреля по 3 мая в Сучжоу (Китай).
На турнире будут разыграны пять комплектов наград: в мужских и женских одиночных разрядах, парных разрядах и в миксте.
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