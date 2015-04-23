На чемпионате мира по настольному теннису Украину представят 6 спортсменов

В составе команды на главный турнир года отправятся 6 спортсменов, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Сильнейшими представителями этого вида спорта в Украине являются: Лей Коу, Иван Катков, Ярослав Жмуденко (мужчины), Маргарита Песоцкая, Татьяна Биленко, Анна Гапонова (женщины).

Чемпионат мира по настольному теннису будет проходить с 26 апреля по 3 мая в Сучжоу (Китай).

На турнире будут разыграны пять комплектов наград: в мужских и женских одиночных разрядах, парных разрядах и в миксте.