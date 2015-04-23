Южненский "Химик" в пятый раз подряд выиграл женский чемпионат Украины по волейболу
13:33, 23 апреля 2015Спорт
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В Запорожье завершился 3-й финальный тур чемпионата Украины по волейболу среди женских команд, по итогам которого сильнейшей командой страны стал ВК "Химик" (Южный).
Волейболистки "Химика" в нынешнем сезоне подтвердили титул сильнейшей команды страны / vc.khimik.com.ua
Волейболистки из Одесской обл. стали сильнейшими в Украине в пятый раз подряд, сообщает пресс-служба "Химика".
Решающем матчем турнира стало противостояние «Химика» и запорожской «Орбиты-ЗТМК-ЗНУ», где спортсменки из Южного уверенное выиграли со счетом 3:0 (25:18, 25:7, 25:23). А уже в ранге чемпионок, 23 апреля, команда провела матч против "Северодончанки", который выиграл со счетом 3:1 (25:20, 18:25, 25:17, 26:24).
Ранее в сезоне 2014/15 "Химик" также стал обладателем Кубка Украины, а в третьем по значимости еврокубке - "Кубке вызова" ЕКВ (Европейской конфедерации волейбола) дошел до полуфинала, попав в четверку сильнейших команд соревнования.
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