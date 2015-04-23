Лига Европы, 1/4 финала, "Фиорентина" - "Динамо" - 2:0: онлайн-трансляция

Это будет ответный матч 1/4 финала турнира.

В первой игре, состоявшейся ровно неделю назад в Киеве, была зафиксирована ничья, 1:1. И для прохода в полуфинал украинскому клубу необходимо либо играть более результативную ничью (2:2, 3:3 и т.д.), либо побеждать с любым счетом. Нулевая ничья устроит "Фиорентину", которая забила гол в гостевом матче. При повторении результата первой игры - 1:1, будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров накануне ответной игры отметил: "Мы проанализировали первый матч с "Фиорентиной" и допущенные нами ошибки. Теперь будет совсем другая игра. Все мои подопечные настроены на победу и хотят выйти на поле, чтобы проявить свои лучшие качества. За "Фиорентину" выступает много квалифицированных футболистов. Они привыкли играть на высоком уровне, а в чемпионате Украины большинство соперников действуют против нас от обороны, уповая лишь на контратаки. В этом плане нам сложнее".

В свою очередь, наставник "Фиорентины" Винченцо Монтелла считает: "Каждый опыт чем-то полезен. Мы увезли из Киева ничью, но сейчас это не имеет существенного значения. Мы должны сыграть интенсивно, поскольку на поле наверняка будет много физической борьбы. "Динамо" - очень сильный соперник, и мы должны быть готовы к нему морально и физически. С "Динамо" нужно быть очень осторожными. В первом матче мы порой принимали какие-то глупые решения. Мы о них знаем, и мой посыл ясен. Лига Европы - очень важный для нас турнир. Понимаем, что впереди непростой путь, но будем упорно трудиться. К сожалению, из-за травмы не сыграет Бабакар, это важный для нас игрок. А Альберто Джилардино, который прибавляет в чемпионате, к сожалению, не заявлен на Лигу Европы. Но, у нас есть Марио Гомес, который очень полезен команде. Мы ждем от него много голов. У нас очень сплоченный и решительный коллектив".

На котировках букмекерских контор явным фаворитом является "Фиорентина", на победу которой ставки принимаются с коэффициентом 1,68 к 1, в то время как на ничью - 3,57 к 1, а на победу "Динамо" - 4,63 к 1.

Что касается победы по сумме двух матчей и выхода в полуфинал, то тут также фаворитом является "Фиорентина". На проход итальянской команды ставки принимаются из расчета 1,27 к 1, а на проход "Динамо" - 3,55 к 1.

Добрый вечер!

Мы начинаем!!!

Решающий матч "Динамо" в борьбе за выход в четверку сильнейших команд Лиги Европы!

Стартовые составы команд:

Фиорентина: 1. Нето, 2. Гонсало Родригес, 15. Савич, 28. Маркос Алонсо, 40. Томович, 7. Писарро, 17. Хоакин, 20. Борха Валеро, 74. Салах, 14. Фернандес, 33. Гомес

Запасные: 12. Тэтэрушану, 6. Варгас, 19. Басанта, 23. Паскуаль, 5. Бадель, 10. Аквилани, 72. Иличич

Динамо: 1. Шовковский, 2. Данило Силва, 5. Антунеш, 24. Вида, 34. Хачериди, 17. Рыбалка, 29. Буяльский, 90. Беланда, 10. Ярмоленко, 7. Ленс, 91. Теодорчик

Запасные: 23. Рыбка, 30. Бетао, 16. Сидорчук, 19. Гармаш, 28. Чумак Е., 45. Калитвинцев В., 20. Гусев О.

Сегодня "Динамо" ждет крайне трудная игра, но ничего невозможного в том, чтобы обыграть "Динамо", нет в принципе. Как сказал накануне игры Андрей Ярмоленко, "забитый гол во Флоренции" перевернет все с ног на голову". А как умеет забивать Ярмоленко, уж мы-то знаем....

Поехали...

Матч начался!

1. "Фиорентина" развела мяч с центра поля и сразу пошла вперед. Фланговая атака "напоролась" на плотную эшелонированную оборону "Динамо".

2. Гомес... Промахнулся мимо мяча игрок "Фиорентины", который мог открыть счет уже в самом дебюте игры.

3. Алонсо навешивал с угла штрафной - мяч в руках Шовковского. Еще одна атака хозяев поля...

4. Хозяева полностью контролируют владение мячом и инициативу на первых минутах.

5. НЕТ ГОЛА! Гомес вне игры оказался, добивая мяч после грубейшей ошибки Шовковского. Пронесло.

6. "Динамо" попыталось провести атаку, но защитник хозяев технично выбил мяч за линию ворот рикошетом от Буяльского.

7. Киевляне вроде как перехватили мяч...

8. Пока "Динамо" просто успокоило игру, владея мячом и медленно его разыгрывая. Без атак.

9. Ответ "Фиорентины" - Саллах бьет по воротам с убойной дистанции, Шовковский на сей раз выручил.

10. Еще одна атака хозяев - перекладина спасает ворота киевлян.

11. Удар Валеро - рикошет от защитника и мяч уходит на угловой. В полуметре от штанги.

12. Еще одна массированная атака флорентийцев - гости стоят стеной у своих ворот и отбиваются. Так долго не протянем...

13. Мяч в центре поля. Небольшая передышка в игре.

14. Предупреждение Ленсу. Грубо сыграл на Матиасе. Джермейн пропускает следующий матч.

15. Мяч дошел до вратаря "Фиорентины". Защитники отпасовали.

16. Хоакин вновь обостряет ситуацию в какой раз обыгрывая на фланге Домагоя Виды. На сей раз пас в штрафную оказался неудачным.

17. И еще одна атака хозяев - Алонсо ударил неточно.

18. Перспективная атака киевлян была, но Ленс и Антунеш не поняли друг друга в перепасовке на фланге.

19. Саллах и Хачериди сошлись в верховой дуэли. Динамовец нарушил правила.

20. Череда взаимных ошибок в центре поля.

22. Небольшое затишье в игре прерывает атака хозяев поля. Гомес бьет - Шовковский отбивает в падении рукой.

23. Еще один голевой шанс у "фиалок". Гомес бьет мимо ворот головой после розыгрыша углового.

24. "Динамо" контролирует мяч в центре поля.

25. Фернандес подал угловой - Буяльский головой выбил мяч. 4:0 по угловым в пользу хозяев поля.

26. Контратака "Динамо. Комбинация Ярмоленко - Буяльский - Антунеш заканчивается ударом португальца в небеса...

27. Беланда грубо нарушает правила в центре поля. Обошлось без карточки.

28. Ярмоленко наносит первый удар гостей по воротам в этом матче. Мимо.

29. Саллах шел в атаку, но нарушил правила в борьбе на фланге с Антунешом и Ярмоленко.

31. "Динамо" держит мяч в центре поля, предпочитая не обострять ситуацию. А ведь киевлянам нужно забивать.

32. Ярмоленко опасно подавал с фланга - вратарь "Фиорентины" забрал мяч.

33. Вида грубо локтями сыграл в борьбе с игроком хозяев поля.

34. "Фиорентина" вновь идет в атаку. Антунеш выбивает мяч в аут рикошетом от соперника.

35. Еще одна атака хозяев - Хоакин в оффсайде.

36. А ответной атаке "Динамо" Ярмоленко нарушил правила у бровки поля. Ребров поморщился после этого эпизода.

37. Савич с разворота бил по воротам Шовковского с опасной дистанции - вратарь киевлян поймал мяч.

38. Буяльский нарушает правила в центре поля. Совсем необязательный фол.

39. Ленс обострял ситуацию на фланге, но пупстил мяч в аут в борьбе с защитником.

40. УДАЛЕНИЕ! Лэнс получает вторую желтую и красную карточку. Судья усмотрел симуляцию в контакте Лэнса с Родригесом.

41. "Динамо" осталось в меньшинстве в сложнейшем матче.

42. Атакуют хозяева - Родригес простреливает с фланга, киевляне отбиваются.

43. И гол... 1:0

44. Гомес замкнул отличную передачу Хоакина. Очень красивый эпизод.

45. Фернандес нарушил правила, тем самым прервав опаснейшую атаку своей команды.

45+1. Судья добавил 1 минуту ко времени первого тайма.

45+1. Томович нанес опаснейший удар с угла штрафной - мимо.

45+2. Замена у "Динамо" - Гусев выходит вместо Теодорчика.

Первый тайм окончен

Что же... Крайне удручающее впечатление произвела игра "Динамо" в первом тайме. Соперник полностью владел инициативой, не раз мог поразить ворота гостей и только некая расхлябанность самих итальянцев, везение "Динамо" - штанги и перекладины, да и мастерство Шовковского позволили команде некоторое время держаться на равных. До удаления Лэнса...

Насколь справедливым было удаление - по горячим следам сказать очень сложно. Нужен детальный анализ. Вроде, "нырок" был. А после этого был гол в ворота "Динамо". В принципе, для киевлян ничего не изменилось. Забитый гол в ворота хозяев похволит команде расчитывать на дополнительное время. Другое дело, как это осуществить?

Пока команда оставляет удручающее впечатление...

Второй тайм начался!

46. Киевляне развели мяч с центра поля и довели его до Шовковского. Вратарь выбил мяч в аут.

47. Атака "Фиорентины" захлебнулась в углу поля. Защитники переправили мяч Шовковскому.

48. Рыбалка в борьбе с соперником грубо нарушил правила.

49. Саллах!!!! Прощает "Динамо", попав в штангу после отличного сольного прохода.

50. Хоакин бьет с линии штрафной - неточно.

52. Ответ "Динамо" - Гусев оказывается в оффсайде после паса из глубины поля.

53. Саллах вновь демонстрирует чудасе дриблинга и отдает мяч на Валеро. Тот бьет мимо.

54. Шовковский выбивая мяч из ворот попадает в Гомеса - мяч летит выше ворот.

55. По-прежнему полное преимущество у "Фиорентины".

56. В 2015-м календарном году "Динамо" забивало голы во всех официальных матчах. Последний раз киевляне уходили с поля без гола в ноябре, в матче со львоскими "Карпатами"...

58. Фернандес не попадает в ворота после удара с линии штрафной. Убойная была позиция у игрока "Фиорентины".

59. Беланада навешивал штрафной - защитники выбили мяч.

60. Алонсо и Вида столкнулись головами в игровом эпизоде. Пауза в игре.

62. Возобновилась игра. "Фиорентина" владеет мячом.

63. Замена у "Динамо" - Калитвинцев выходит вместо Беланды.

64. Хоакин пытался продраться в штрафную по линии ворот, но Вида его сумел остановить.

65. Гомес очень технично оставлял мяч Салаху, но тот не сумкл пробить.

66. Калитвинцев бил по воротам - защитники заблокировали удар. В кои-то веки атака "Динамо" прошла.

67. ХОАКИН!!! В очередной раз прощает "Динамо", ударив мимо из выгоднейшей позиции.

68. Ярмоленко не смог отдать точно на Калитвинцева. Три соперника окружили Андрея.

69. Третья замена у "Динамо" - Сидоручук вместо Буяльского.

70. Больше замен у киевлян нет.

71. Заметно успокоилась игра в последние минуты. И "Динамо" нчиего не может предпринять.

72. Писарро отдавал пас на Валеро, но тот сбросил мяч... защитникам "Динамо".

73. Алонсо нарушил правила в борьбе с Гусевым в атаке. Опасная игра.

75. Калитвинцев вновь пошел в атаку, но упустил мяч на линии ворот соперника. Проиграл силовую борьбу защитнику "Фиорентины".

76. Антунеш прервал очередную атаку хозяев поля, забрав мяч и отпасовав на Шовковского.

77. "Динамо" даже не пытается атаковать. А ведь команде обязательно нужно забивать.

78. Есть атака! Гусев навешивал в штрафную, где вратарь легко забрал мяч в руки.

79. Хоакин грубо нарушил правила на Виде - без карточки.

80. Первая замена у "Фиорентины" - Бадей вместо Валеро.

81. "Фиорентина" контролирует мяч на чужой половине поля. Рыбалка нарушил правили, пытаясь выбить мяч из ног игрока хозяев поля.

82. Алонсо бил после розыгрыша углового - мимо.

83. Ярмоленко едва не схлопотал желтую карточку за разговоры с арбитром.

84. Замена у "Фиорентины" - Аквилани выходит вместо Писарро.

85. РЫБАЛКА!!! Первый угловой "Динамо" завершается опаснейшим ударом по воротам - вратарь на месте.

86. Ярмоленко ушел от Савича и навешивал в центр штрафной - рикошетом от защитника мяч ушел на угловой. Встрепенулось "Динамо".

87. ХАЧЕРИДИ!!!! Супервыгодный момент имел динамовец после подачи углового, но мяч ушел за линию ворот.

88. Замена у "Фиорентины" - Варгас выходит вместо Салаха..

89. Очередная попытка атаки "Динамо" - пас на Ярмоленко был слишком сильным.

90. Калитвинцев в атаке нарушил правила на Фернандесе.

90+1. Судья добавил 4 минуты.

90+2. Аквилани сделал пас... на защитника в весьма опасной ситуации.

90+3. Антунеш шел в атаку, но уткнулся в ащитника хозяев. Мяч ушел в аут.

90+4. ЯРМОЛЕНКО!!!! Супермомент для основного бомбардира "Динамо", но удар игрока заблокировал Савич.

90+5. 2:0... Варгас. Идеальный по точности удар с острого угла.

Матч окончен!

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