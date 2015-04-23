Лига Европы, 1/4 финала, "Днепр" - "Брюгге": видео онлайн-трансляция

Это будет ответный матч 1/4 финала турнира.

Первая игра, состоявшаяся ровно неделю назад в Брюгге завершилась вничью, 0:0. И чтобы выйти в полуфинал турнира украинскому клубу необходимо побеждать с любым счетом. Результативная ничья (1:1, 2:2 и т.д.) будет в пользу бельгийского клуба, так как "Днепр" не забил в гостевом матче ни одного гола. В случае повторения результата первого матча - 0:0, будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.

"Брюгге" и "Днепр" очень давно не проходили в решающие стадии еврокубков. Например, "Днепр" никогда не играл в полуфинале Лиги Европы (Кубка УЕФА), а в турнире-предшественнике Лиги чемпионов - Кубке европейских чемпионов - дважды доходил до четвертьфинала в ранге чемпиона СССР.

Обе команды сейчас находятся в хорошей игровой форме, что подтвердили матчи, прошедшие в выходные. "Днепр" в игре украинской Премьер-лиги разгромил донецкий "Олимпик" - 5:0, а "Брюгге" в матче национального первенства Бельгии обыграл одну из сильнейших команд своей страны "Андерлехт" - 2:1.

На котировках букмекерских контор фаворитом сегодняшней игры является "Днепр". На победу хозяев поля ставки принимаются с коэффициентом 1,95 к 1, на ничью - 3,19 к 1, а на победу "Брюгге" - 3,79 к 1.

Что касается победы по сумме двух матчей и выхода в полуфинал, то тут также фаворитом является "Днепр". На проход украинского клуба в полуфинал ставки принимаются из расчета 1,77 к 1, в то время как на проход "Брюгге" - 1,97 к 1.

Стартовые составы команд:

Днепр: 71. Бойко, 6. Лео Матос, 14. Чеберячко, 44. Федецкий, 23. Дуглас Силва, 7. Канкава, 19. Безус, 24. Лучкевич, 29. Ротань, 10. Коноплянка, 11. Селезнев

Запасные: 16. Лаштувка, 2. Влад, 39. Сваток, 20. Бруно Гама, 28. Шахов, 9. Калинич, 97. Близниченко

Брюгге: 1. Райан, 2. Де Фаув, 4. Дуарте, 28. Де Бок, 44. Мехеле, Вормер, Рафаэлов, 3. Симонс, Де Суттер, 22. Искьердо, 42. Сторм

Запасные: 33. Куйович, 7. Васкес, 58. Уларе, 5. Сильва, 43. Коопман, 45. Диркс, 53. ван ден Бейс